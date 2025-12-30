Nádeje na mierovú dohodu slabnú, ropa stagnuje napriek geopolitickému napätiu

- Ceny ropy mierne vzrástli, no zostávajú bez výraznejších výkyvov.
- Trh reaguje na eskaláciu konfliktu v Jemene a neistotu okolo Ruska a Ukrajiny.
- Obavy z narušenia dodávok sú vyvažované vnímaním globálneho prebytku.
- Analytici očakávajú pokles cien v 1. štvrťroku 2026 pre „ropný pretlak“.
- Ceny ropy mierne vzrástli, no zostávajú bez výraznejších výkyvov.
- Trh reaguje na eskaláciu konfliktu v Jemene a neistotu okolo Ruska a Ukrajiny.
- Obavy z narušenia dodávok sú vyvažované vnímaním globálneho prebytku.
- Analytici očakávajú pokles cien v 1. štvrťroku 2026 pre „ropný pretlak“.
Ceny ropy zostali počas dnešného obchodovania relatívne stabilné, keďže investori spracovávali nové geopolitické udalosti a zároveň stratili dôveru v možnú mierovú dohodu medzi Ruskom a Ukrajinou. Trh zároveň reaguje na eskaláciu napätia na Blízkom východe, konkrétne v Jemene, kde pokračujú letecké útoky vedené Saudskou Arábiou.
Kontrakty na Brent s dodaním vo februári sa obchodovali za 62,09 USD za barel, teda o 15 centov vyššie, zatiaľ čo aktívnejší marcový kontrakt vzrástol o 12 centov na 61,61 USD. Americká ľahká ropa WTI posilnila o 14 centov na 58,22 USD. Oba hlavné benchmarky v predchádzajúcej seanse posilnili o viac ako 2 % v reakcii na správy o saudskoarabských útokoch a obvinenie Moskvy, že Ukrajina cielila na sídlo prezidenta Putina.
Ukrajina obvinenie odmietla ako neopodstatnené a sabotujúce mierové rozhovory, zatiaľ čo americký prezident Trump vyjadril po telefonáte s Putinom rozhorčenie nad údajným útokom. Analytici sa zhodujú, že trh začína vnímať uzavretie dohody ako čoraz menej pravdepodobné, čo prispieva k rastúcej neistote.
Situáciu komplikuje aj napätie medzi Saudskou Arábiou a Spojenými arabskými emirátmi v Jemene. Saudská koalícia uskutočnila útoky proti cieľom označeným ako zahraničná vojenská podpora pre separatistov podporovaných SAE a žiada ich stiahnutie z oblasti.
Napätie rastie aj voči Iránu. Prezident Trump naznačil, že USA by mohli podporiť ďalší úder na Irán, ak by Teherán obnovil jadrový alebo balistický program.
Napriek obavám z výpadkov dodávok panuje na trhu stále presvedčenie o globálnom prebytku ropy, ktorý by mohol obmedziť rast cien. Analytik Ed Meir zo spoločnosti Marex očakáva, že ceny budú v prvom štvrťroku 2026 klesať práve kvôli prebytku ponuky.
Graf OIL (H1)
Cena ropy na hodinovom grafe vykazuje pozitívne technické nastavenie, keď sa aktuálne obchoduje okolo 61,69 USD. Kĺzavý priemer EMA 50 (61,39 USD) aj SMA 100 (61,50 USD) boli úspešne prelomené smerom nahor, čo potvrdzuje zmenu krátkodobého trendu a návrat kupujúcich na trh. CCI dosahuje hodnotu 144,3, čo značí prekúpené pásmo a poukazuje na silný nákupný tlak. Momentum je na úrovni 100,2, teda stabilne nad hodnotou 100, čo potvrdzuje rastúcu dynamiku cien. Objem obchodovania v posledných hodinách mierne rástol, čo naznačuje zvýšený záujem o tento inštrument v čase prielomu nad kľúčové úrovne.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac ako 25 CFD na komodity z rôznych sektorov!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Možnosť obchodovať už od 0,01 lotu a pár desiatok EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Denné zhrnutie: Americké indexy mierne oslabujú na konci roka
BREAKING: Zmiešaný signál z USA – ropa klesá, benzín a destiláty rastú
US Open: Americké indexy mierne klesajú počas posledného obchodného dňa roka 2025
Cukor smeruje k najväčšiemu ročnému poklesu od roku 2017 prebytok ponuky
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.