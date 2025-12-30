DE40: DAX dosiahol 2,5-mesačné maximum 📈 Rheinmetall posilňuje v dôsledku obnoveného napätia medzi Ruskom a Ukrajinou

Nemecký trh dnes zaznamenáva silnú obchodnú seansu, pričom akcie obchodované vo Frankfurte plošne rastú. Celkový sentiment v Európe zostáva pozitívny – zisky vidno aj na londýnskom indexe FTSE a parížskom CAC 40. V posledných týždňoch boli európske aktíva podporované nádejou na možné ukončenie vojny na Ukrajine. Včerajšie správy však naznačujú, že vyhliadky na mierovú dohodu opäť slabnú. Rusko obvinilo Ukrajinu z útoku dronom na jednu z rezidencií Vladimira Putina pri jazere Valdaj, a to v ten istý deň, keď prezident Volodymyr Zelenskyj navštívil Mar-a-Lago s delegáciou. Moskva oznámila možnú odvetu a signalizovala sprísnenie svojho postoja v rokovaniach.
Graf DE40 (D1)
Futures na DAX sa obchodujú na najvyššej úrovni od 13. októbra, pričom prelomili hranicu 24 600 bodov. Index od polovice novembra posilnil približne o 10 %, hoci objem obchodovania s futures kontraktom v posledných dňoch roka 2025 citeľne poklesol.
Zdroj: xStation5
Na nemeckej burze dnes patria medzi najsilnejších rastúcich zástupcov Rheinmetall, Infineon, Mercedes-Benz a bankový sektor, najmä Commerzbank a Deutsche Bank. Naopak, Siemens a Deutsche Börse sú pod tlakom. Akcie frankfurtského prevádzkovateľa burzy naďalej zápasia s udržaním výraznejšieho odrazu po nedávnych prudkých poklesoch.
Zdroj: Bloomberg Finance L.P.
Vracia sa obraný sektor do priazne investorov?
Obranný sektor dnes zaznamenáva výrazné zisky, keďže investori zohľadňujú scenár, v ktorom sa mierová dohoda na Ukrajine odkladá o niekoľko ďalších mesiacov.
Údajný ukrajinský útok dronom na Putinovu rezidenciu odsúdili Čína a India, zatiaľ čo Donald Trump uviedol, že ho informácie od ruského lídra pôvodne pobúrili – hoci stále neexistuje potvrdenie, že sa útok skutočne odohral.
- Trump včera vyhlásil, že pozastavil dodávky striel Tomahawk na Ukrajinu, čo by mohlo signalizovať Rusku ochotu podporiť eskaláciu, pokiaľ by sa ukázalo, že to je Moskva, kto zavádza USA a podkopáva rokovania.
- Ukrajina akýkoľvek útok na Putinovu rezidenciu poprela.
- Rusko oznámilo sprísnenie svojej vyjednávacej pozície, pričom minister zahraničných vecí Sergej Lavrov vyhlásil, že Moskva momentálne drží na bojisku strategickú iniciatívu. Podľa neho by Ukrajina mala pristúpiť na odstúpenie Donbasu, Chersonskej a Záporožskej oblasti a Krymu.
- Lavrov tiež zopakoval, že Moskva uprednostňuje bezpečnostné záruky v súlade s ultimátom z roku 2021 adresovaným „Západu“, ktoré podľa neho zostalo bez adekvátnej odpovede.
- To naznačuje, že koncept „amerických bezpečnostných záruk,“ ktorý podľa poľského premiéra Donalda Tuska môže zahŕňať zvýšenú vojenskú prítomnosť pri hraniciach Ukrajiny s Ruskom, je pre Kremeľ v tejto fáze neprijateľný.
- Za týchto okolností by Ukrajina po konflikte fakticky skončila v „šedej zóne.“
Tento zásadný rozpor spolu s nejasnou budúcnosťou častí Donbasu, kde Ukrajina vybudovala rozsiahle obranné línie, ktoré chce Rusko začleniť do svojho územia, momentálne odsúva perspektívu mieru do vzdialenejšej budúcnosti.
Cena akcií Rheinmetall, RHM.DE (D1)
Akcie nemeckého obranného lídra sa snažia znovu prekonať 200-dňový exponenciálny kĺzavý priemer (EMA200, červená čiara), pričom dnes rastú o viac ako 2 %. Kupujúci sa pokúšajú zvrátiť krátkodobý downtrend, zatiaľ čo RSI zostáva blízko neutrálnej úrovne. Podľa Goldman Sachs vzrástol široký index európskeho obranného sektora o viac ako 70 % v tomto roku, zatiaľ čo akcie Rheinmetall si pripísali približne 150 %.
Zdroj: xStation5
