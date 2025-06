Graf dňa - Bitcoin (24.06.2024)

Bitcoin zaznamenal silný odraz a opäť sa vyšplhal nad hranicu 105 000 USD po tom, čo víkendový výpredaj prelomil psychologickú hranicu 100 000 USD. Obchodníci pripisujú tento obrat nočnej mierovej dohode medzi Izraelom a Iránom, ktorá upokojila trhy a oživila chuť riskovať. Dnes americké akciové indexy tiež rastú smerom k historickým maximám.

Rizikovú náladu ďalej posilnili komentáre dvoch členov FOMC, predstaviteľov Fedu Michelle Bowmanovej a Christophera Wallera, ktorí vyjadrili podporu zníženiu úrokových sadzieb už v júli.

V oblasti regulácie Federálna agentúra pre financovanie bývania (FHFA) potvrdila, že skúma možnosť zahrnutia bitcoinu a iných digitálnych aktív do posudzovania úveruschopnosti v procese schvaľovania hypoték. Mohlo by to znamenať prvý krok k širšiemu využívaniu kryptomien na úverovom trhu v USA.

Napriek nedávnej panike na trhu zaznamenali spotové ETF fondy bitcoinu v pondelok ďalší čistý prílev 350 miliónov USD – desiaty deň po sebe – čo pomohlo kompenzovať nedeľný výpredaj.

Medzitým spoločnosť Metaplanet Inc. schválila nové kolo financovania na nákup BTC v hodnote približne 5 miliárd USD v mene svojej dcérskej spoločnosti Metaplanet Treasury Corp. so sídlom na Floride.

Texas sa stane prvým štátom USA, ktorý zahrnie Bitcoin do svojej bilancie, potom ako guvernér Greg Abbott podpísal zákon SB21, ktorým sa zriaďuje verejne financovaná strategická rezerva – krok, ktorý podľa analytikov môže inšpirovať podobné kroky v celej krajine.

Všetky tieto udalosti prispievajú k čoraz agresívnejšiemu prijatiu Bitcoinu inštitúciami, čo podporuje jeho cenu, ktorá zostáva nad hranicou 100 000 USD.