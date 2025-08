Graf dňa - EURCHF (01.08.2025)

Jedno z najvyšších ciel USA je zamerané na Švajčiarsko

Prezident Donald Trump zaviedol 39 % clo na tovar dovážaný zo Švajčiarska, čo predstavuje jedno z najvyšších ciel USA. Ide o vyššiu sadzbu ako pôvodne oznámených 31 % a výrazne prevyšuje clá uvalené na EÚ, Japonsko a Južnú Kóreu (15 %). Toto rozhodnutie vyplýva zo snahy americkej administratívy znížiť obchodný deficit so Švajčiarskom (38 mld. USD v minulom roku) a jeho cieľom je vyvinúť tlak na spoločnosti, aby presunuli výrobu do USA a riešili globálnu obchodnú nerovnováhu. Švajčiarska vláda vyjadrila „hlbokú ľútosť“ a v súčasnosti sa snaží vyjednať zrušenie tohto rozhodnutia. Ak rokovania nebudú úspešné do 7. augusta, nové clá nadobudnú platnosť. Spojené štáty tiež uviedli, že akýkoľvek pokus o vývoz prostredníctvom iných kanálov bude mať za následok dodatočné 40 % clo na tieto výrobky.

Nové clá majú vplyv na kľúčové odvetvia švajčiarskeho vývozu: farmaceutický priemysel (napr. Novartis, Roche), hodinky (Swatch, Rolex) a cukrovinky (Lindt). Tieto spoločnosti majú silné postavenie na americkom trhu a USA sú najväčším odberateľom švajčiarskych výrobkov mimo Európy. Očakáva sa, že nové clo povedie k zníženiu cenovej konkurencieschopnosti, nižšiemu predaju a z dlhodobého hľadiska k možnému presunu výroby do iných krajín. Priemyselná lobby označila clo za „nebezpečné“ a varuje pred rizikom trvalých štrukturálnych problémov pre švajčiarske exportné hospodárstvo.

Menový výhľad a švajčiarska inflácia

Najnovšie údaje o inflácii za jún naznačujú veľmi nízke inflačné tlaky, keď index spotrebiteľských cien dosiahol 0,0 % medziročne a mesačná zmena predstavovala 0,2 %. Inflácia potravín a nealkoholických nápojov je záporná (-0,3 % r/r). Švajčiarska národná banka (SNB) sa v júni rozhodla znížiť úrokové sadzby na nulu. Vzhľadom na nízku infláciu (ktorá súvisí so silným frankom) a hospodárske problémy (clá a príliš silný frank) existuje šanca, že SNB v septembri uskutoční ďalšie zníženie sadzieb do záporného pásma. Ďalšie znižovanie sadzieb by pravdepodobne zastavilo len jednoznačné oživenie inflácie alebo oslabenie franku. Je dôležité poznamenať, že SNB v poslednom období nenavrhla možnosť menových intervencií, ktoré sa v minulosti ukázali ako účinné len vo veľmi krátkom období. SNB si navyše možno nechce znepriateliť Spojené štáty, ktoré sa k menovým intervenciám stavajú veľmi kriticky.

Technická situácia pre EUR/CHF

Po správach o clách sa švajčiarsky frank voči euru mierne oslabil. Pár EUR/CHF sa aktuálne obchoduje v blízkosti úrovne 0,93. Na začiatku dnešnej seansy pár klesol na najnižšiu úroveň od polovice apríla, ale teraz zaznamenáva odraz. Pásmo od 0,9230 do 0,93 je veľmi silnou zónou podpory, no volatilita páru zostáva pomerne obmedzená. Ak sa však zvýši tlak na ekonomiku a SNB sa rozhodne znížiť sadzby, frank by mohol v nasledujúcich mesiacoch voči euru alebo doláru mierne oslabiť.