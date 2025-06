Graf dňa – EURUSD (11.06.2025

Eurodolár sa dnes dostáva do centra pozornosti kapitálových trhov, keďže všetky oči smerujú k dôležitému zverejneniu údajov z USA o 14:30 – konkrétne k májovej správe o inflácii (CPI), ktorá môže spôsobiť zvýšenú volatilitu na pároch naviazaných na americký dolár.

14:30 – CPI v USA za máj:

Očakávaný medziročný rast: 2,4 % (v apríli: 2,3 %)

Očakávaná medzimesačná zmena: 0,2 % (rovnako ako naposledy)

Jadrová inflácia (bez potravín a energií):

Očakávaný medziročný rast: 2,9 % (predchádzajúca hodnota: 2,8 %)

Očakávaná medzimesačná zmena: 0,3 % (vs. 0,2 % naposledy)

EURUSD (H1)

Pri pohľade na graf EUR/USD vidíme silnú rezistenčnú zónu v pásme 1,144–1,150, kde sa tradične objavuje predajný tlak. Ak by inflačné údaje výrazne zaostali za očakávaniami, mohlo by dôjsť k prelomeniu tejto úrovne – v dôsledku oslabenia dolára a narastajúcich očakávaní, že Fed pristúpi k rýchlejšiemu znižovaniu sadzieb. Trhy by však ako holubičí signál mohli interpretovať už len samotný fakt, že inflácia nevzrástla.

Na druhej strane, takmer všetky dáta – od indexov ISM pre výrobu a služby až po inflačné očakávania podľa Michiganskej univerzity – naznačujú, že spotrebitelia očakávajú vyššie ceny a podniky tento vývoj považujú za čoraz pravdepodobnejší. Ak by inflácia prekvapila smerom nahor, rezistencia v pásme 1,144–1,150 by sa mohla ďalej posilniť a potenciálne zatlačiť pár späť smerom k 61,8 % Fibonacciho retracementu poslednej klesajúcej vlny – teda k úrovni okolo 1,138.

Zdroj: xStation5

Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac ako 70 CFD na globálne menové páry!

Konkurenčné spready

Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie

Možnosť obchodovať už od 0,01 lotu a pár desiatok EUR

Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo: