Graf dňa: EURUSD (25.11.2025)

Pár EUR/USD sa momentálne obchoduje na úrovni 1,15375 USD za euro. Dnešný vývoj je ovplyvnený kombináciou fundamentálnych faktorov, pričom slabšie nemecké údaje konkurujú rastúcim očakávaniam trhu ohľadom zníženia sadzieb Fedu. Pozornosť trhu sa sústreďuje na dnešné údaje o PPI v USA, ktoré by mohli určiť ďalší vývoj páru EUR/USD.
Zdroj: xStation5
Čo dnes ovplyvňuje kurz EUR/USD?
Nemecký HDP a podnikateľská dôvera
Najnovšie údaje za tretí štvrťrok ukazujú, že nemecký HDP nezaznamenal medzištvrťročný rast, čo naznačuje prakticky stagnáciu ekonomiky. Okrem toho slabé výsledky nemeckého indexu podnikateľskej dôvery Ifo odrážajú zhoršujúce sa očakávania napriek miernemu zlepšeniu súčasnej ekonomickej situácie. Keďže Nemecko je najväčšou ekonomikou v eurozóne, slabé údaje a klesajúca podnikateľská dôvera znižujú atraktívnosť eura pre trhy. Spomalenie hospodárskeho rastu v kombinácii s oneskoreným fiškálnym stimulom v eurozóne, ktorý sa očakáva až v roku 2026, znižuje očakávania ďalších expanzívnych opatrení Európskej centrálnej banky.
Očakávania Fedu a dnešné údaje o PPI
Trhy čoraz viac zohľadňujú možnosť zníženia sadzieb Fedu v decembri, pričom pravdepodobnosť sa odhaduje na približne 75 – 80 %. Predstavitelia Fedu, vrátane Johna Williamsa a Christophera Wallera, zdôrazňujú, že súčasná politika zostáva mierne reštriktívna a americká ekonomika, najmä trh práce, môže vyžadovať ďalšie uvoľnenie. Trhy navyše čakajú na dnešné údaje o indexe cien výrobcov (PPI) v USA, ktoré by mohli posilniť alebo oslabiť očakávania týkajúce sa politiky Fedu. Perspektíva zníženia sadzieb oslabuje dolár voči euru, čo poskytuje impulz na rast kurzu EUR/USD, aj keď fundamenty eura zostávajú relatívne slabé.
Situácia na Ukrajine
Mierové rokovania medzi Ukrajinou a Ruskom vytvárajú na trhoch určitý pozitívny sentiment, hoci vplyv na kurz eura zostáva zatiaľ obmedzený. Geopolitický optimizmus by však mohol v strednodobom horizonte podporiť spoločnú menu.
