Graf dňa – EURUSD (29.09.2025)

EURUSD začal dnešnú seansu s určitou slabosťou po zverejnení slabých údajov o nemeckých maloobchodných tržbách a nižšej inflácii výrobcov (alebo skôr deflácii). Nemecké maloobchodné tržby klesli medziročne o 1,5 % a medziročne vzrástli len o 2,0 %, čo predstavuje výrazné spomalenie oproti takmer 5 % rastu zaznamenanému v júni. Takéto slabé údaje spochybňujú tvrdenia o silnej spotrebiteľskej dôvere v Európe.
Okrem toho boli zverejnené údaje z Francúzska a Španielska. Francúzska inflácia zostáva na mimoriadne nízkej úrovni 0,9 % medziročne, hoci zaznamenala mesačný nárast o 0,4 %. V Španielsku zostáva inflácia meraná indexom spotrebiteľských cien na vysokej úrovni 2,7 % medziročne, ale nedosiahla očakávaný nárast na 2,8 %.
Významné prekvapenie však priniesli jednotlivé nemecké spolkové krajiny, kde údaje výrazne prekonali očakávania, čo naznačuje značný nárast inflácie meranej indexom spotrebiteľských cien v auguste. Tieto údaje budú zverejnené v skorých popoludňajších hodinách. Napríklad inflácia v Brandenburgu vzrástla na 2,5 % medziročne z predchádzajúcej hodnoty 2,2 %. Takmer vo všetkých spolkových krajinách bola inflácia vyššia ako predchádzajúce úrovne, hoci po poslednom silnom oživení nedošlo prakticky k žiadnym medziročným zmenám.
Očakávania týkajúce sa nemeckej inflácie poukazujú na medziročný nárast z 2,0 % na 2,1 % a medzimesačný nárast na 0,0 %. Existuje však priestor pre pozitívne prekvapenie, ktoré by malo posilniť postoj ECB udržať úrokové sadzby na svojich nadchádzajúcich zasadnutiach.
Očakávania naznačujú takmer nulovú pravdepodobnosť zmeny sadzieb na septembrovom zasadnutí. Pre december trh oceňuje pravdepodobnosť tesne pod 40 %. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
EURUSD sa vďaka lepším údajom z nemeckých spolkových krajín zotavil takmer zo všetkých ranných strát. Stojí za zmienku, že tento menový pár reagoval na úroveň 1,1600 štyrikrát za posledné týždne. Dnes o 13:30 BST však uvidíme údaje o inflácii PCE v USA, ktoré by mohli nastaviť nový tón pre tento menový pár. Ak sa inflácia ukáže byť vyššia, ako sa očakávalo, mohlo by to zmierniť silné očakávania trhu (85 %) týkajúce sa zníženia sadzieb Fedu v septembri. Naopak, ak sa ukáže, že clá nemajú taký veľký vplyv na spotrebiteľské ceny, ako naznačili niektorí členovia Fedu, dôvera v septembrový krok by mohla vzrásť. To by mohlo povzbudiť pár k opätovnému testovaniu úrovne 1,17, ktorá označuje hornú hranicu klesajúceho trendového kanála.
