Akcia týždňa – NVIDIA (21. 11. 2025)

Nvidia je už dlhodobo jedným z najvýznamnejších hráčov v oblasti umelej inteligencie. Spoločnosť, ktorá začínala na hernom trhu, dnes tvorí kľúčovú súčasť výpočtovej infraštruktúry pre najnovšie generatívne modely aj riešenia využívané vo vede a priemysle. Jej čipy poháňajú dátové centrá, výskumné laboratóriá aj firmy vyvíjajúce pokročilé AI systémy.
Najnovšie finančné výsledky za tretí štvrťrok fiškálneho roka 2026 potvrdzujú, že dopyt po AI akcelerátoroch naďalej rastie. Segment dátových centier nielenže posilnil svoje vedúce postavenie, ale zároveň preukázal schopnosť Nvidie škálovať prevádzku bez kompromisov v kvalite a výkone. Spoločnosť zároveň buduje celé technologické ekosystémy vrátane softvéru, sietí a platforiem, ktoré umožňujú vytváranie a tréning komplexných modelov vo veľkom rozsahu.
Táto správa analyzuje najnovšie kvartálne údaje, opisuje vývoj v jednotlivých kľúčových oblastiach podnikania a poukazuje na hlavné faktory, ktoré môžu ovplyvniť budúcnosť spoločnosti. Skôr než sa pozrieme na širší kontext, začnime s kľúčovými finančnými údajmi za tretí štvrťrok fiškálneho roka 2026.
Vynikajúce výsledky za Q3 2026
Nvidia opäť potvrdila svoju kľúčovú úlohu vo vývoji umelej inteligencie, keď v treťom štvrťroku fiškálneho roka 2026 vykázala tržby vo výške 57 miliárd USD. To predstavuje 22 % rast oproti predchádzajúcemu štvrťroku a medziročný rast o 62 %. Tento rast nie je len o objeme – jasne potvrdzuje dominantné postavenie spoločnosti v globálnej digitálnej transformácii.
Hrubá marža zostáva veľmi vysoká, približne na úrovni 73,4 %. Napriek vysokým investíciám do výskumu, vývoja a prevádzkového rozšírenia dokáže spoločnosť efektívne premieňať tržby na zisk. Prevádzkové náklady vrátane výskumu, vývoja a administratívy dosiahli 5,839 miliardy USD, zatiaľ čo prevádzkový zisk predstavoval 36 miliárd USD. Čistý zisk bol takmer 32 miliárd USD, čo zodpovedá zisku na akciu vo výške 1,30 USD. Výsledky prekonali očakávania analytikov a ukazujú schopnosť spoločnosti generovať silné peňažné toky aj napriek makroekonomickej neistote.
Hlavným motorom rastu naďalej zostáva segment dátových centier s rekordnými tržbami 51,2 miliardy USD. Tento výsledok poháňa nielen rastúci dopyt, ale aj inovatívna architektúra Blackwell GPU, ktorá spája vysoký výkon s energetickou efektivitou, a strategické partnerstvá s veľkými hráčmi v oblasti cloudu a AI. Tým si Nvidia upevňuje postavenie ako základ globálnej AI infraštruktúry. Silnú pozíciu si zachováva aj herný segment, ktorý vygeneroval tržby 4,3 miliardy USD, čo odzrkadľuje vyvážený obchodný model spájajúci spotrebiteľské inovácie s podnikaním v oblasti dátových centier.
Na ďalší štvrťrok Nvidia predpovedá tržby okolo 65 miliárd USD pri zachovaní vysokých marží, čo svedčí o ambícii nielen udržať, ale aj ďalej posilniť svoju dominanciu.
Úspech spoločnosti nie je postavený iba na aktuálnych výsledkoch. Analýza posledných rokov ukazuje, že Nvidia neustále prekonáva trhové očakávania tak v tržbách, ako aj v zisku na akciu. Pred zverejnením výsledkov za Q3 2026 analytici predpokladali tržby okolo 55,2 miliardy USD a zisk na akciu 1,26 USD – skutočné výsledky tieto očakávania prekonali. Táto konzistentnosť odráža stabilný a udržateľný rast spoločnosti a jej schopnosť efektívne pôsobiť v rýchlo sa meniacej technologickej oblasti. Posilňuje to dôveru investorov a potvrdzuje postavenie Nvidie ako jedného z pilierov globálnej technologickej revolúcie.
Štvrťročné finančné údaje potvrdzujú pôsobivý rast spoločnosti. Tržby od roku 2023 dynamicky rastú a dosahujú rekordné úrovne. Čistý zisk sa taktiež približuje k 32 miliardám USD. Stabilné a vysoké prevádzkové a čisté marže svedčia o efektívnej kontrole nákladov a prevádzkovej efektivite.
EBITDA rýchlo rastie a v treťom štvrťroku 2026 prekročila 37 miliárd USD. Návratnosť investovaného kapitálu zostáva nad úrovňou 80 %, čo poukazuje na výnimočne efektívne využívanie zdrojov. Relatívne nízke náklady na kapitál zdôrazňujú silnú konkurenčnú pozíciu a schopnosť generovať hodnotu pre akcionárov. Táto kombinácia rastu, ziskovosti a efektívneho riadenia tvorí pevný základ pre ďalší rozvoj a posilnenie vedúceho postavenia v odvetví.
Nvidia si svoju pozíciu systematicky upevňuje najmä vďaka rýchlemu rastu segmentu dátových centier. Od začiatku roka 2024 tržby v tejto oblasti rastú pôsobivým tempom, pričom v jednotlivých štvrťrokoch vykazujú medziročné nárasty v stovkách percent. Tento segment generuje väčšinu príjmov spoločnosti a predpokladá sa, že do konca roka 2026 prekročí 56 miliárd USD.
Herný segment, aj keď volatilnejší, sa zotavuje z poklesov z začiatku roka 2024 a naďalej výrazne prispieva k výsledkom. Do konca roka 2026 sa očakávajú tržby približne na úrovni 4 miliárd USD. Segment automobilového priemyslu taktiež stabilne rastie – z menej než 300 miliónov USD sa vyšplhal nad 680 miliónov USD, pričom výkyvy poukazujú na rastúci záujem a investície. Ďalšie oblasti, ako OEM a iné menšie segmenty, taktiež vykazujú solídny rast a narastajúci význam pre celkové fungovanie firmy. Tieto trendy ukazujú, že Nvidia efektívne diverzifikuje svoje príjmy, čím posilňuje svoje vedúce postavenie v digitálnej transformácii a umelej inteligencii.
Prehľad ocenenia
Na ocenenie spoločnosti Nvidia sme použili metódu diskontovaného peňažného toku (DCF). Treba zdôrazniť, že táto analýza má výlučne informatívny charakter a neslúži ako investičné odporúčanie alebo presná predikcia ceny akcie.
Naše projekcie počítajú s priemerným ročným rastom tržieb v dvojcifernom pásme, približne 40 až 60 % počas nasledujúcich rokov. Neskôr očakávame postupný pokles tempa rastu v dôsledku nasýtenia trhu a narastajúcej konkurencie.
Architektúra GPU Blackwell sa stáva kľúčovým prvkom stratégie spoločnosti pre nadchádzajúce roky. Najnovšie čipy zaznamenali obrovský záujem, ktorý výrazne prekonal pôvodné očakávania. Blackwell poháňa globálny rozmach AI hardvéru vďaka výnimočnému výkonu a schopnosti trénovať a nasadzovať najpokročilejšie AI modely. Práve táto architektúra umožňuje Nvidii udržať si dominantné postavenie v segmentoch dátových centier a čipov novej generácie, ktoré sú motorom jej ďalšieho rastu.
Do výpočtov sme zahrnuli vážené priemerné náklady na kapitál (WACC) vo výške približne 10 %, čo zodpovedá súčasným trhovým podmienkam a špecifikám technologického sektora. Nvidia má miernu úroveň zadlženia, ktorú efektívne riadi, takže náklady na dlh majú obmedzený, ale citeľný vplyv na celkové kapitálové náklady. Terminálny rast sme predpokladali na úrovni 2 %, pričom ostatné parametre vychádzajú z priemerov za posledných päť rokov.
Na základe týchto predpokladov vychádza vnútorná hodnota akcie Nvidia na približne 313 USD, čo znamená rastový potenciál okolo 78 % oproti aktuálnej trhovej cene približne 175 USD. Súčasné ocenenie tak zrejme neodráža plný potenciál a rastové vyhliadky spoločnosti. Nvidia má príležitosť na ďalšiu dynamickú expanziu, podporenú rastúcim dopytom po špičkových AI, dátových centrách, herných riešeniach a postupne prijímaných generáciách architektúry Blackwell.
