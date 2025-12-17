Graf dňa: GBPUSD (17.12.2025)

Britská libra je dnes najslabšou menou G10, potom ako výrazne slabšia než očakávaná správa o inflácii otvorila dvere pre prvé zníženie úrokových sadzieb Bank of England od augusta. Široký medzimesačný pokles cien znamená koniec pretrvávajúcej inflačnej strnulosti, ktorá bola v Spojenom kráľovstve pozorovaná v posledných mesiacoch.
GBPUSD klesol na 100-dňový exponenciálny kĺzavý priemer (EMA100, tmavo fialová), čím prelomil rastový trend, ktorý začal v novembri. Ďalšie oslabenie bude do veľkej miery závisieť od komunikácie BoE, ale vzhľadom na globálne spomalenie znižovania úrokových sadzieb (s výnimkou USA) sa zdá, že opätovné testovanie úrovne 1,30 je nevyhnutné. Zdroj: xStation5
Čo dnes ovplyvňuje kurz GBPUSD?
- Najnovšia správa o inflácii vo Veľkej Británii ukázala široký, neočakávaný pokles cien v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom. CPI klesol v novembri na 3,2 % z 3,6 % v októbri (-0,2 % medzimesačne). Jadrový CPI tiež klesol na 3,2 % (predpoveď a predchádzajúci 3,4 %), zatiaľ čo inflácia výrobných cien sa zmiernila na 3,5 % z 3,6 %.
- Najväčší pokles cien bol zaznamenaný v kategórii potravín a nápojov (z 4,9 % na 4,2 %), ktorá je kľúčovým zameraním BoE, keďže meria inflačné očakávania domácností. K poklesu prispeli aj alkohol, tabak a služby pre domácnosti.
- Tento údaj výrazne zvyšuje očakávania zníženia sadzieb BoE. Sadzby vo Veľkej Británii sú v súčasnosti najvyššie spomedzi krajín G10, pričom predchádzajúce zníženia boli pozastavené, keď sa inflácia vrátila pod 4 % (3,8 % v júli – septembri). Rýchlejší než očakávaný pokles cenových tlakov posilnil očakávania trhu týkajúce sa uvoľnenia menovej politiky, čo prerušilo rast libry.
- Trh v súčasnosti oceňuje takmer 98 % pravdepodobnosť zníženia sadzieb o 25 bázických bodov na zajtrajšom zasadnutí BoE, pričom ďalšie zníženie sa očakáva v apríli 2026.
⏫US100 rastie o viac než 1 %
US Open: Wall Street ukončuje týždeň silným rastom
BREAKING: Index University of Michigan pod očakávaniami!
🔴Forex: Technická analýza menových párov (19. 12. 2025)
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.