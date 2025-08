Graf dňa: NZDUSD (06.08.2025)

Novozélandský dolár je dnes najsilnejšou menou G10, keď si pripisuje 0,4 % voči americkému doláru, 0,2 % voči euru a 0,6 % voči jenu.

Nižšia ako očakávaná nezamestnanosť mierne zmiernila obavy z prehnaného ochladzovania trhu práce, no neočakáva sa, že by to zmenilo výhľad na nadchádzajúce rozhodnutia Reserve Bank of New Zealand.

Menný pár NZDUSD prerazil niekoľkodňovú stagnáciu, avšak zvrat krátkodobého downtrendu bude možný až po prerazení 100-denného kĺzavého priemeru EMA (tmavofialová).

Optimizmus sa rozšíril aj na susedný austrálsky dolár.

Trh práce spomaľuje, no bez prekvapení

Miera nezamestnanosti vzrástla na najvyššiu úroveň od 3. štvrťroka 2020 (5,2 % r/r), napriek tomu bol výsledok miernejší, než očakával trh (5,3 % vs. 5,1 % v 1. štvrťroku).

Zamestnanosť medzikvartálne klesla o 0,1 %, čo bolo v súlade s očakávaniami, zatiaľ čo mzdy vzrástli o 0,6 %.

Napriek lepšiemu údaju o nezamestnanosti dáta celkovo ukazujú na výrazné spomalenie novozélandskej ekonomiky, ktorú výrazne zaťažuje neistota plynúca z obchodnej politiky USA vzhľadom na jej hospodárske väzby na Austráliu a Čínu.

Spomalenie je najvýraznejšie v sektore služieb, ktorý podľa údajov PMI klesá nepretržite od februára.

Trhy započítavajú minimálne jedno zníženie sadzieb do konca roka 2025.

Zdroj: Bloomberg Finance LP

Koniec slabosti na trhu práce?

Novozélandskí predstavitelia zdôrazňujú, že lepšie než očakávané dáta nie sú dôvodom na oslavy.

„Nie sme spokojní s mierou nezamestnanosti a každý deň pracujeme na budovaní ekonomiky, ktorá ponúka viac pracovných miest a príležitostí,“ uviedla dnes ministerka financií Nicola Willis.

Medzi politikmi a ekonómami však neexistuje konsenzus ohľadom výhľadu nezamestnanosti. Podľa Willis by nezamestnanosť mala do konca roka klesnúť a export by mal pokračovať v raste vďaka dohodám o voľnom obchode, ktoré by mali zmierniť dopady Trumpových ciel.

Na druhej strane Bloomberg Economics poukazuje na to, že týždenné a mesačné dáta naznačujú pokračujúci pokles zamestnanosti, čo je v rozpore s optimistickými projekciami RBNZ (t. j. pokles nezamestnanosti a oživenie pracovného trhu).

Ak sa trend nezmení, miera nezamestnanosti by mohla dosiahnuť až 5,5 %.

Výnosový spread medzi 10-ročnými dlhopismi Nového Zélandu a USA sa od apríla pohybuje do strany.

Zdroj: XTB Research

Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac ako 70 CFD na globálne menové páry!

Konkurenčné spready

Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie

Možnosť obchodovať už od 0,01 lotu a pár desiatok EUR

Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo: