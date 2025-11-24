Graf dňa: OIL.WTI (24.11.2025)

Ceny ropy začali týždeň miernym poklesom, ktorý nadviazal na 3 % pokles z minulého týždňa. Trh s ropou sa teraz zameriava na potenciálnu mierovú dohodu medzi Ruskom a Ukrajinou. V súčasnosti je cena ropy WTI nižšia o 0,25 % na úrovni 57,80 USD za barel.
Trump tlačí na prijatie upravenej verzie mierového návrhu, čo bolo hlavným katalyzátorom piatkového poklesu cien ropy. Trh čoraz viac vníma možnú dohodu ako cestu k uvoľneniu alebo zrušeniu sankcií, čo by mohlo odblokovať ruskú ropu a zvýšiť globálnu ponuku. Napriek krátkodobému sprísneniu vyplývajúcemu z amerických sankcií, v dôsledku ktorých je v súčasnosti takmer 48 miliónov barelov ruskej ropy uviaznutých na mori, prevláda názor, že dohoda by mohla tieto objemy rýchlo vrátiť späť.
Perspektíva návratu ruských barelov prichádza v krehkom makroekonomickom prostredí. Neistota ohľadom menovej politiky USA naďalej ovplyvňuje ochotu riskovať, hoci komentáre prezidenta Newyorskej federálnej rezervnej banky Johna Williamsa opäť roznietili očakávania týkajúce sa zníženia úrokových sadzieb v decembri. Trh teraz oceňuje pravdepodobnosť zníženia na 71 %.
Kľúčovým dátumom pre trh bude tento štvrtok, konečný termín mierových rokovaní. Do tej doby prezident Trump očakáva, že obe strany dospejú k dohode. Významný prelom by mohol zvýšiť tlak na strane ponuky.
