Graf dňa: Ropa (13.06.2025)

Ceny ropy dnes na svojom vrchole vzrástli takmer o 12 % v reakcii na prudkú eskaláciu konfliktu medzi Iránom a Izraelom.

Hoci sa odvtedy väčšina ziskov znížila, ropa zostáva nad úrovňami zaznamenanými pred panikou vyvolanou obchodnou paralýzou spôsobenou clami Donalda Trumpa. Súčasné geopolitické prostredie naznačuje dlhodobý obrat trendu v prípade tejto kľúčovej energetickej komodity.

Kontrakt na ropu sa od svojho nedávneho minima okolo 62 - 62 USD za barel neustále odrážal, ale až prvé správy o odchode amerických diplomatov z veľvyslanectiev umožnili cene prekonať nárazníkovú hranicu 66 - 67 USD. Zdroj: xStation5

Nevyhnutná eskalácia

Izraelský letecký útok na iránske jadrové zariadenia prekonal očakávania väčšiny politických a finančných aktérov, a to aj v kontexte predchádzajúcich správ o odchode diplomatického personálu USA z regiónu. Pri útoku údajne zahynul okrem iných aj náčelník generálneho štábu iránskych ozbrojených síl a niekoľko vedcov spojených s iránskym jadrovým programom. Prvé správy naznačujú kritické poškodenie hlavnej jadrovej infraštruktúry v Natanze.

Vzhľadom na vyhlásenia oboch strán sa zdá, že eskalácia je teraz nevyhnutná. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vyhlásil, že „operácia bude pokračovať toľko dní, koľko bude potrebné “, a označil tieto udalosti za „rozhodujúce pre dejiny Izraela“. Irán medzitým označil útok za prekročenie všetkých červených čiar a prisľúbil neobmedzenú odvetu.

Šok z dodávok podnecuje špekulácie

Irán v súčasnosti produkuje približne 3 milióny barelov ropy denne a ďalšia eskalácia predstavuje viacrozmernú hrozbu pre globálne dodávky. Trh s ropou už vykazuje prvé známky napätia, na ktoré OPEC reagoval zvýšením produkcie, hoci prognózy už naznačujú potenciálny pokles produkcie napríklad v USA.

Kľúčovým problémom zostáva Hormuzský prieliv, cez ktorý prúdi 20 % svetových dodávok ropy. Ak by Irán podnikol odvetné kroky a zablokoval prieliv, mohlo by to spôsobiť vážne narušenie dodávateľských reťazcov a ďalej podporiť rast cien ropy.