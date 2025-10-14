Graf dňa – Striebro (14.10.2025)

- Striebro dosiahlo nové historické maximá nad 53 USD/uncu, ale zaznamenalo extrémnu vnútrodennú volatilitu (vrátane 6 % korekcie), čo poukazuje na zvýšené riziko na trhu.
- Rally je poháňaná krátkym objemom a extrémne nízkou likviditou (výpožičné sadzby striebra dosiahli 30 %), čo je umocnené malou veľkosťou trhu a nedostatočnou podporou centrálnych bánk.
- Cieľové hodnoty analytikov zostávajú vysoko býčie (BofA na úrovni 65 USD/uncu pre rok 2026), zatiaľ čo technický výhľad naznačuje, že rastový trend by mohol pokračovať smerom k 60 USD/uncu, s kľúčovou podporou na úrovni 50 USD/uncu.
Striebro v súčasnosti zažíva extrémnu volatilitu, čo naznačuje, že nálada na trhu už nie je jednotne býčia. Začiatkom ázijskej seansy sa cena vyšplhala na nové historické maximá. Niektorí analytici naznačujú, že cena až teraz definitívne prekonala historické maximum z januára 1980. Hoci cena futures kontraktu vtedy uzavrela pod hranicou 50 USD, podľa niektorých ukazovateľov sa denné historické maximum pohybuje v blízkosti 52,8 USD za uncu.
Dnes cena najprv prekročila úroveň 53 USD za uncu, než tesne pred otvorením európskeho trhu prešla 6 % korekciou. Chvíľu po európskom štarte sa cena odrazila a usadila sa v blízkosti úrovne 52 USD za uncu, blízko včerajšej záverečnej hodnoty. Striebro zostáva jedným z najvolatilnejších kovov, pričom počas vzostupov aj poklesov reaguje podstatne silnejšie ako zlato. Od začiatku roka sa nárast ceny striebra blíži k 80 %.
Výkonnosť striebra v tomto roku zatieňuje len platina. Zdroj: Bloomberg Finance LP
Hodnotenie likvidity a rizika
Konsenzus trhu poukazuje na veľmi nízku likviditu na trhu so striebrom. Sadzby za požičanie striebra na jeden mesiac sa vyšplhali na 30 %, čo viedlo k citeľnému obmedzeniu krátkych pozícií. Samotný trh so striebrom je päťkrát menší ako trh so zlatom a chýba mu pevná zložka dopytu zabezpečovaná centrálnymi bankami, z ktorej ťaží zlato. V dôsledku toho sa v prípade, že dôjde k výraznej korekcii trhu, očakáva pokles minimálne o desať percentuálnych bodov.
Najnovšia prognóza Bank of America predpokladá na budúci rok cenu striebra na úrovni 65 USD za uncu, pričom cieľová cena zlata je 5 000 USD. Goldman Sachs predpokladá ďalšie zisky striebra, ale upozorňuje aj na možný návrat zásob striebra na londýnsku burzu po silnom náraste zásob v USA v posledných mesiacoch.
Technický výhľad
Z technického hľadiska cena striebra ešte nie je tak extrémne prepadnutá voči svojim kĺzavým priemerom, ako tomu bolo v rally v roku 2011. Rozsah pohybu z roku 2011 navyše naznačuje, že súčasný rastový trend by mohol pokračovať smerom k 60 USD za uncu. Takáto úroveň by bola opodstatnená, ak by sa zlato obchodovalo na úrovni 4 200 USD a pomer zlata k striebru by klesol k 70 USD. Technická podpora sa v súčasnosti nachádza v blízkosti úrovne 50 USD za uncu, zatiaľ čo najbližšia rezistencia leží tesne pod 55 USD za uncu.
