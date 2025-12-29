Ropa rastie o 2 %

- Cena ropy vzrástla o viac než 2 % na pozadí mierových rokovaní a geopolitického napätia.
- Rokovania medzi Ukrajinou a USA vykazujú pokrok, no finálna dohoda je podmienená širšou podporou.
- Blízky východ zostáva rizikovým faktorom kvôli pretrvávajúcim konfliktom.
- Očakáva sa pokles zásob ropy v USA, no rast zásob benzínu a destilátov môže vyvážiť cenový vývoj.
Cena ropy dnes vzrástla o viac než 2 %, keď investori zvažovali pozitívny vývoj v mierových rokovaniach medzi Ukrajinou a USA oproti rastúcim obavám z možného narušenia dodávok z Blízkeho východu.
Futures na Brent posilnili o 1,22 USD (2 %) na 61,86 USD za barel, zatiaľ čo WTI pridala 1,22 USD (2,2 %) na 57,96 USD za barel. Oba kontrakty pritom v piatok zaznamenali pokles cez 2 %, takže pondelkový rast čiastočne kompenzuje predchádzajúce straty.
Podľa analytika Axela Rudolpha z IG k rastu cien prispelo geopolitické napätie, najmä v súvislosti s vývojom na Blízkom východe a novými informáciami z ukrajinského mierového procesu. Zároveň upozornil, že nízka likvidita ku koncu roka môže trh činiť citlivejším na výkyvy a zvyšovať volatilitu.
Prezident Volodymyr Zelenskyj uviedol, že v rokovaniach s Donaldom Trumpom došlo k významnému pokroku, a obe strany sa dohodli na stretnutí tímov v nasledujúcom týždni, ktoré by malo riešiť kľúčové body navrhovaného mierového plánu. Zmienil tiež, že rokovania s Ruskom by prichádzali do úvahy až po dohode USA a európskych lídrov na rámcovej dohode.
Ďalším faktorom podporujúcim rast cien je nestabilná situácia na Blízkom východe, kde pokračujú saudské nálety v Jemene, čo zvyšuje obavy z narušenia dodávok ropy. Podľa čínskeho analytika Yanga Ana z Haitong Futures práve tieto udalosti tlačia na rast cien pre možné obmedzenie ponuky.
Na druhej strane sa očakáva, že Saudská Arábia zníži februárové ceny svojej kľúčovej ropy Arab Light pre Áziu už tretí mesiac po sebe, vzhľadom na prebytok ponuky na spotovom trhu. To môže vyvažovať napätie spôsobené geopolitikou.
Investori tiež očakávajú týždenné údaje o zásobách ropy v USA, ktorých zverejnenie bolo kvôli vianočným sviatkom odložené. Podľa rozšíreného prieskumu agentúry Reuters by malo dôjsť k poklesu zásob surovej ropy, zatiaľ čo zásoby benzínu a destilátov by mali mierne vzrásť.
Analytik Tony Sycamore z IG dodal, že ropa WTI by sa mohla obchodovať v pásme 55–60 USD za barel, pričom trh sleduje aj vývoj okolo amerických zásahov proti vývozu venezuelskej ropy a vojenských operácií USA v Nigérii, ktoré môžu ďalej ovplyvniť globálnu ponuku.
Graf OIL.WTI (H1)
Cena ropy WTI dnes výrazne posilnila a aktuálne sa obchoduje na úrovni 58,02 USD za barel, čím sa vrátila nad oba kĺzavé priemery – EMA 50 (57,79 USD) aj SMA 100 (57,91 USD). Tento prieraz naznačuje obnovujúce sa býčie momentum, ktoré potvrdzujú aj ďalšie technické indikátory. CCI dosahuje extrémnu hodnotu 165,9, čo značí výrazné prekúpenie trhu, no zároveň odráža silný nákupný tlak. Momentum vystrelilo na hodnotu 100,3, čo potvrdzuje silu aktuálneho rastového impulzu. Obchodné objemy rástli počas prierazu, čo zvyšuje dôveryhodnosť tohto pohybu.
Z technického hľadiska bude dôležité sledovať, či sa cene podarí udržať nad úrovňou 58 USD. Ak áno, môže to otvoriť priestor pre ďalší rast smerom k predchádzajúcim maximám okolo 58,60–59 USD. Naopak, prípadné zlyhanie nad touto hranicou môže viesť ku krátkodobej korekcii späť do zóny podpory okolo 57,30–57,00 USD, kde sa nachádza EMA 50.
Zdroj: xStation5
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.