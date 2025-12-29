Krypto novinky: Striebro prudko padá, Bitcoin sa odráža 📈 Opakuje krypto cyklus z roku 2020?

Kryptomeny sa dnes po nedávnom výpredaji opäť pokúšajú o odraz. Bitcoin sa pomaly vracia smerom k úrovni 90 000 USD, zatiaľ čo Ethereum sa dokázalo dostať nad psychologicky dôležitú hranicu 3 000 USD. V posledných dňoch však bolo striebro, ktoré pritiahlo pozornosť celého špekulatívneho trhu a v istom zmysle Bitcoinu túto rolu „ukradlo“. Dnes však cena kovu prudko klesla z rekordného maxima 82 USD na necelých 75 USD v dôsledku plošného vyberania ziskov, ktoré čiastočne urýchlilo aj zvýšenie margin requirements zo strany CME.
Zároveň prípad striebra, ktorého trhová kapitalizácia je približne 4,5 bilióna USD v porovnaní s približne 1,8 bilióna USD pri Bitcoine, ukazuje, že posun smerom k 200 000 USD by mohol byť teoreticky realistický v roku 2026, ak sa trend otočí, a to napriek samotnej veľkosti trhu. Striebro od začiatku júna 2025 vzrástlo o viac než 100 %, čo môže podporovať býčiu predstavivosť, najmä ak Bitcoin vstúpi do nového roka v oveľa lepšej nálade. Zatiaľ sa však najväčšia kryptomena stále obchoduje približne 30 % pod svojím historickým maximom, zatiaľ čo Ethereum napriek solídnym fundamentom siete zostáva približne 45 % pod rekordnými úrovňami.
Stane sa Bitcoin v roku 2026 „druhým striebrom“?
Mohlo by sa Bitcoin podobne ako v roku 2020 vrátiť v roku 2026 do centra pozornosti a začať sa približovať výkonu, ktorý striebro predviedlo v roku 2025? Z makro pohľadu doterajší vzorec zvyčajne vyzerá tak, že najskôr sa pohnú drahé kovy (bezpečné prístavy) a až potom Bitcoin. Kapitál má tendenciu začínať defenzívne a až neskôr rotuje do rizikových aktív.
Po marcovom prepade v roku 2020 (COVID) bol kľúčovým impulzom prílev likvidity: Fed „zaplavil“ trhy likviditou, no tá do krypta neprúdila okamžite, najprv hľadala bezpečie. Ako prvé sa pohlo zlato a striebro. Zlato vzrástlo približne z 1 450 USD na 2 075 USD do augusta 2020, zatiaľ čo striebro za rovnaké obdobie vyskočilo približne z 12 USD na 29 USD.
Medzitým BTC približne päť mesiacov konsolidoval v pásme 9 000 až 12 000 USD, podobne ako súčasný pohyb do strany.
Zlom nastal vo chvíli, keď kovy nastavovali rekordy: keď zlato a striebro dosiahli lokálne vrcholy (august 2020), kapitál sa začal presúvať do rizika a spustil ďalšiu fázu cyklu.
Rotačný efekt v rokoch 2020/2021: BTC vzrástol približne z 12 000 USD na 64 800 USD do mája 2021 (zhruba +550 %), zatiaľ čo celková trhová kapitalizácia krypta vzrástla približne osemnásobne.
Dnes je zlato na rekordných maximách blízko 4 550 USD a striebro okolo 80 USD. Ak tento rámec bude platiť, záujem o kovy môže v roku 2026 slabnúť, potenciálne v prospech BTC.
Ďalším prvkom tohto naratívu je ďalšia veľká likvidačná udalosť z 10. októbra (do určitej miery porovnateľná s marcom 2020). Typicky po takomto „šoku“ BTC často strávi mesiace obnovovaním štruktúry, kým prejde do jasnejšieho trendu. Čím by sa teda mohol rok 2026 líšiť od roku 2020? V predchádzajúcom cykle dominovala najmä samotná likvidita, zatiaľ čo tentoraz by sa k nej mohol pridať podpornejší „štrukturálny balíček“, vrátane:
-
potenciálne obnovených injekcií likvidity a očakávaných znížení sadzieb,
-
možnej regulačnej úľavy alebo výnimiek pre banky,
-
pro-krypto priaznivejšej regulácie v USA,
-
scenárov zahŕňajúcich šeky distribuované občanom v rámci fiškálnej politiky USA,
-
pokračujúcej expanzie spot crypto ETF,
-
jednoduchšieho prístupu pre najväčších správcov aktív, vrátane Fidelity a BlackRock,
-
potenciálne pro-krypto priaznivejšieho vedenia Fedu.
To, že sa najskôr pohlo zlato a striebro, nie je pre krypto medvedím signálom. Bitcoin a širší krypto trh sa zvyčajne rozbiehajú až vtedy, keď drahé kovy ochladnú alebo si dajú pauzu. Súčasná cenová akcia Bitcoinu a jeho slabší relatívny výkon voči striebru a zlatu teda nutne neznamenajú začiatok medvedieho trhu.
Zároveň však stojí za zmienku, že koncept štvorročných cyklov Bitcoinu naznačuje odlišný scenár a môže poukazovať skôr na podobnosť s rokom 2022 než s rokom 2020. Štvorročné cykly však už nemusia fungovať s rovnakou silou ako predtým, keďže: viac než 90 % všetkých BTC je už v obehu, v USA fungujú spot ETF a v roku 2026 bude Fed pravdepodobne stále znižovať sadzby (namiesto ich zvyšovania, ako v roku 2022). Regulačné prostredie v USA je navyše dnes pre krypto priaznivejšie a širšia „deregulácia“ môže podporiť fundamenty.
Grafy Bitcoinu a Etherea (D1)
Pri pohľade na grafy oboch kryptomien sa RSI posunulo na úroveň 50 alebo nad ňu, zatiaľ čo prekríženie kĺzavých priemerov na MACD zvyšuje pravdepodobnosť ďalšieho rastu. Pri Bitcoine je kľúčová rezistenčná zóna okolo 94 000 USD, kde už bola cena viackrát odmietnutá. Pri Ethereu je kľúčovou úrovňou 3 500 USD. Kľúčové supporty sú pri 86 000 USD pre BTC a okolo 2 800 USD pre ETH.
PlanB upozornil, že korelácia Bitcoinu s akciami a drahými kovmi klesá, čo historicky predchádzalo rastom ceny a môže naznačovať postupný proces „tvorby dna“. Samozrejme, treba mať na pamäti, že história sa nemusí opakovať.
Zdroj: xStation5
Zdroj: xStation5
BCMI, on-chain dopyt a ETF toky
Indikátor BCMI pre širší krypto trh prudko klesol, čo poukazuje na rastúce riziko medvedieho trhu.
Zdroj: CryptoQuant
On-chain metriky stále naznačujú výrazne negatívne prostredie dopytu po Bitcoine.
Zdroj: CryptoQuant
Prílevy do ETF klesli
Bilancia posledných 10 seáns je výrazne negatívna pri oboch najväčších kryptomenách, pričom čisté odlivy z Bitcoin ETF v poslednej seanse boli najväčšie za dlhú dobu a dosiahli -275 miliónov USD.
Zdroj: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
Zdroj: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
Tri trhy, ktoré treba sledovať budúci týždeň (02.01.2026)
US Open: Silný začiatok nového roka pre Nasdaq! 🚀
BREAKING: Americký decembrový index PMI vo výrobe zostal na 51,8; pokles z novembrových 52,2 📌
Rolls Royce sa zameriava na personalizáciu, dopyt po modeli Spectre klesá
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.