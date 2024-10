Graf dňa - US100 (24.10.2024)

US100 včera uzavrel so stratou 1,60 %, hoci do konca seansy sa pokles čiastočne znížil. Výpredaj spôsobili technologické a spotrebiteľské spoločnosti. Medzi najväčšie straty patrili spoločnosti Arm (-6,67 %), Old Dominion Freight Line (-5,45 %), CoStar (-5,27 %), Palo Alto Networks (-4,76 %), Qualcomm (-3,80 %), Broadcom (-3,27 %) a Meta Platforms (-3,15 %).

Texas Instruments (TXN.US)

Jedinou výraznou spoločnosťou v indexe bola včera spoločnosť Texas Instruments (TXN.US), ktorá uzavrela so ziskom 4,01 %, čo je najviac spomedzi členov US100. Výrobca polovodičov zverejnil svoju štvrťročnú správu v utorok po zatvorení amerického trhu. Spoločnosť vykázala výsledky mierne pod očakávaniami a vydala opatrné prognózy na 4. štvrťrok. Predpokladaný zisk na akciu sa pohybuje v rozmedzí od 1,07 do 1,29 USD a tržby sa očakávajú v rozmedzí od 3,7 do 4,0 miliardy USD, čo je pod očakávaniami analytikov. Dopyt po akciách však podporil solídny predaj do Číny, najmä v automobilovom sektore. Generálny riaditeľ Haviv Ilan uviedol, že spoločnosť dosahuje v Číne nové predajné rekordy (najmä v prípade čipov pre elektrické vozidlá) a vyhliadky sú sľubné.

US100 (D1 interval)

Dnes sa býci pokúšajú získať späť časť strát, pričom futures na US100 v prvej časti dňa získali 0,40 %. Zlepšený sentiment určite podporili dobré výsledky spoločnosti Tesla (TSLA.US), vďaka ktorým akcie v poobchodnom období vzrástli až o 12 %. Z technického hľadiska zostáva kľúčová zóna podpory súčasného klesajúceho trendu na úrovni 20 000 bodov, zatiaľ čo horná úroveň odporu sa nachádza okolo 20 600 bodov.

Zdroj: xStation 5