Coca‑Cola prehodnocuje svoju kávovú stratégiu kvôli výkonom Costa Coffee

Generálny riaditeľ Coca‑Coly James Quincey avizoval strategické prerozdelenie zdrojov v oblasti Costa Coffee, keďže značka dlhodobo zaostáva. Otvorená je možnosť predaja alebo reorganizácie.
Costa Coffee: problémová investícia
Costa Coffee, získaná v roku 2019 za 4,9 mld. USD, vykázala v roku 2023 pred zdanením stratu £9,6 mil., aj napriek rastúcim tržbám. Značne lepšie výsledky má automatizovaná sieť Costa Express, ktorá vytvorila až osemkrát vyšší zisk než klasické kaviarne.
Strategické úvahy
Quincey 25. júla 2025 oznámil, že Coca‑Cola „prehľadáva“ stratégiu Costa Coffee s možnosťou predaja. Costa spadá pod európsku organizačnú jednotku spoločnosti od začiatku roka 2025.
Finančný rámec mimo kávového segmentu
V 2. štvrťroku 2025 Coca‑Cola navzdory poklesu objemu dosiahla vyššie tržby a zlepšené marže. Zavedenie coly slazenej trstinovým cukrom na americkom trhu ozrejmuje orientáciu na prémiový segment.
Kľúčové výhody a hrozby
-
Costa Coffee čelí vysokým prevádzkovým nákladom, inflačným tlakom a meniacej sa spotrebe
-
Predaj by umožnil reinvestíciu do rastových segmentov
-
Coca‑Cola sa orientuje na flexibilné a zdravšie portfólio, optimalizáciu nákladov a inovačné produkty
