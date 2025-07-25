Akcie Abivax vystrelili o takmer 600 % po prielomovej štúdii lieku na ulceróznu kolitídu

Akcie francúzskej biotechnologickej firmy Abivax S.A. (NASDAQ: ABVX) vyskočili 23. júla 2025 o neuveriteľných 586 %, keď sa uzavreli na historickom maxime 68,60 USD, po zverejnení výsledkov fázy 3 klinickej štúdie lieku obefazimod na liečbu ulceróznej kolitídy.
Zdroj: xStation5
Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarmaOtvoriť účet Demo účet Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu
Výsledky ABTECT: nový etalón v liečbe IBD
Obefazimod, perorálny liek posilňujúci mikroRNA‑124, dosiahol 16,4 % klinickú remisiu nad placebo po 8 týždňoch liečby. Vedľajšie účinky boli mierne, prevažne dočasné bolesti hlavy.
Tieto výsledky znižujú riziko ďalších štúdií—najbližšie je plánovaná 44‑týždňová udržiavacia štúdia v Q2 2026 a fáza 2 pre Crohnovu chorobu v druhej polovici 2026.
Analytické predpovede a akvizičné možnosti
Analytik Thomas Smith zo spoločnosti Leerink Partners zvýšil cieľovú cenu z 20 na 74 USD, pričom odhadol, že trh pre obefazimod môže dosiahnuť až 4 miliardy USD. Potenciálni akvitéri: Merck, Roche, Pfizer, Eli Lilly.
Vývoj na burze a objem obchodovania
-
Objem obchodovania s akciami stúpol o 566 %
-
Záverečná cena 68,60 USD je výrazne nad predchádzajúcim maximom okolo 17 USD
Financovanie a kapitálová stratégia
Abivax spustil verejnú ponuku akcií v hodnote 400 mil. USD (340 mil. EUR), s možnosťou ďalších 15 %. Celkový objem môže dosiahnuť až 747,5 mil. USD (637,5 mil. EUR).
Plán použitia výnosov:
-
23 % na vývoj lieku pre ulceróznu kolitídu
-
5 % na Crohnovu chorobu
-
72 % na prevádzku, komercializáciu a všeobecné účely
K 30. júnu 2025 disponovala firma 71,4 miliónmi USD, čo pokrýva činnosť do Q4.
Heights Capital Management plánuje konverziu dlhopisov za 9,4 mil. EUR na 394 447 akcií, s emisným termínom 29. júla 2025.
Dôsledky pre investorov
-
Vysoké riziko, vysoká odmena: prudký nárast signalizuje dôveru trhu
-
Zriedenie podielov: nová emisia znižuje podiel súčasných akcionárov
-
M&A potenciál: obefazimod môže zaujať veľké farmaceutické firmy
-
Dôležité míľniky: nové klinické výsledky prídu už v roku 2026
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.