Graf dňa: USDJPY (17.11.2025)

Japonská ekonomika v treťom štvrťroku po prvýkrát za šesť štvrťrokov zaznamenala pokles, a to o 0,4 % medzištvrťročne (−1,8 % v medziročnom porovnaní). Pokles je dôsledkom amerických ciel, ktoré zasiahli vývoz, zatiaľ čo nové regulácie v oblasti bývania oslabili dopyt po domoch. Hoci spomalenie bolo miernejšie, ako sa očakávalo, zvýšilo tlak na tvorcov politiky, aby zaviedli nový fiškálny balík – v potenciálnej hodnote viac ako 17 biliónov JPY, zameraný na podporu domácností a kľúčových sektorov.
Zároveň septembrová priemyselná výroba prekvapila pozitívnym vývojom a kapitálové investície zostali stabilné, čo naznačuje, že základné faktory rastu sa nezrútili. Pozoruhodný je však pokles podnikateľského sentimentu v priemyselnom sektore, ktorý sa výrazne odchyľuje od globálneho oživenia zaznamenaného v posledných mesiacoch.
Japonská centrálna banka zostáva opatrná: jadrová inflácia je stále pod cieľovou hodnotou, guvernér Ueda zdôrazňuje potrebu trpezlivosti a viacerí vládni poradcovia tvrdia, že zvyšovanie úrokových sadzieb by sa malo odložiť až na jar 2026.
Finančné trhy reagovali oveľa silnejšie na fiškálne obavy ako na samotný údaj o HDP. Výnosy dlhodobých štátnych dlhopisov prudko vzrástli – výnos 20-ročných japonských štátnych dlhopisov dosiahol úroveň, ktorá nebola zaznamenaná od roku 1999, a trh sa stal opatrnejším, pokiaľ ide o takúto veľkú emisiu dlhopisov. Obavy z zvýšenej ponuky dlhopisov, rastúcej fiškálnej rizikovej prémie a veľkosti stimulačného balíčka tlačili ceny dlhodobých dlhopisov nadol. V súčasnosti nevidíme významnú reakciu na devízovom trhu: jen oslabil voči menám G10 len o 0,00 – 0,10 %, zatiaľ čo index JP225 mierne klesol o 0,28 %.
BREAKING: Správa UoM naznačuje pokles inflačných očakávaní 📌
Lilly a Novo zvyšujú dostupnosť liekov na obezitu
Ceny kávy sa prepadli po zrušení amerických ciel na dovoz z Brazílie
Meta začína obchodovať s elektrinou kvôli AI. Chce urýchliť výstavbu nových elektrární v USA.
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.