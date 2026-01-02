Ranné zhrnutie (02.01.2026)

- Trhový sentiment počas prvej akciovej seansy roku 2026 je prevažne pozitívny. Široký benchmark ázijských indexov uzavrel takmer o 1 % vyššie, na čele s polovodičovými a internetovými akciami. Akcie Samsungu dosiahli nové historické maximá, zatiaľ čo čínske Baidu vyskočilo o viac než 7 % po tom, ako sa čipová divízia spoločnosti uviedla na burzu v Šanghaji a v prvý deň obchodovania vzrástla približne o 400 %.
- Futures na americké akciové indexy rastú, pričom US100 je vyššie takmer o 0,9 %. Zároveň futures na európske indexy naznačujú, že obchodovanie v Európe môže začať v mierne slabšej nálade. Pokrok v rokovaniach medzi Ukrajinou a Ruskom sa opäť zastavil a Volodymyr Zelensky zdôraznil, že „nikdy nepodpíše slabú dohodu“. Dodal, že zostávajúcich 10 % nevyriešených bodov v rokovacom procese je zásadných, keďže sa týka ukrajinského územia a bezpečnostných záruk.
- Drahé kovy výrazne rastú. Zlato pridáva takmer 1,5 % na 4 450 USD za uncu, zatiaľ čo striebro rastie o viac než 4,5 % a vracia sa nad 74 USD. Vyššie je aj meď. Rok 2025 bol pre kovy najlepším rokom od roku 1979. Zaujímavé je, že rastie aj dolárový index USDIDX, no to nebráni tomu, aby rástli aj kryptomeny. Ethereum sa dostalo nad 3 000 USD a Bitcoin sa obchoduje blízko 89 000 USD, čo býkom dáva nádej na breakout z konsolidácie, ak sa udrží začiatkom roka naštartované rastové momentum.
- V prostredí pokračujúceho geopolitického napätia je ropa vyššie takmer o 0,5 % na 61 USD za barel, zatiaľ čo NATGAS klesá o viac než 3 % na 3,58 USD za MMBtu. Predpovede počasia NOAA naznačujú, že podmienky v Spojených štátoch medzi 6. a 12. januárom budú prevažne teplé.
- Podľa ruských úradov si novoročný dronový útok, ktorý vykonali ukrajinské ozbrojené sily, vyžiadal 24 mŕtvych a najmenej 50 zranených v Ruskom okupovanej obci v ukrajinskej Chersonskej oblasti. Údajne tri drony zasiahli kaviareň a hotel v letovisku Khorly na pobreží Čierneho mora. Ukrajina tieto správy popiera. Na Silvestra ukrajinský vojenský hovorca agentúre Interfax povedal, že kyjevské sily cielia iba na ruské vojenské alebo energetické objekty.
- Donald Trump zdieľal na Truth Social článok, ktorý citoval správu New York Times naznačujúcu, že údajný ukrajinský pokus zasiahnuť Putinovu rezidenciu bol ďalšou manipuláciou zo strany Moskvy, zatiaľ čo ruský líder naďalej uvádza amerického prezidenta do omylu a v tejto fáze bojov nepovažuje mier za vhodnú možnosť. Skutočnosť, že Trump tento text zdieľal, môže naznačovať ochladenie vzťahov medzi oboma krajinami.
- Americká pobrežná stráž naďalej sleduje tanker prevážajúci iránsku ropu do Venezuely. Plavidlo údajne zmenilo vlajku na ruskú a Rusko zaslalo oficiálnu diplomatickú nótu so žiadosťou, aby Spojené štáty prenasledovanie ukončili. Medzitým Volodymyr Zelensky poďakoval Chorvátsku a Rumunsku za pripojenie k iniciatíve PURL, ktorá umožňuje Ukrajine nakupovať americké zbrane. Obe krajiny poskytnú Ukrajine 75 miliónov USD. Od augusta sa k PURL pripojilo 24 krajín.
