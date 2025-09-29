Graf dňa - ZLATO (29.09.2025)

Zlato dnes posilňuje o 1,10 % a prekonalo hranicu 3 800 USD za uncu. Decembrové futures tiež rastú na 3 840 USD. Hlavným dôvodom takého silného prílevu kapitálu na začiatku týždňa je útek do bezpečia uprostred neistoty spojenej s hroziacim zastavením činnosti americkej vlády, ktorý posilňujú očakávania zníženia úrokových sadzieb Fedu a oslabenia dolára. Striebro a platina posilňujú ešte viac.
V súčasnosti trh oceňuje 90 % pravdepodobnosť zníženia sadzieb o 25 bázických bodov na najbližšom zasadnutí a 68 % pravdepodobnosť na decembrovom zasadnutí. Riziko zastavenia činnosti americkej vlády zostáva krátkodobým faktorom. Financovanie vyprší o polnoci 30. septembra, ak politici nedospejú k dohode. Trhy stále oceňujú zvýšené riziko zastavenia činnosti, hoci nižšie ako cez víkend. Republikáni ubezpečili, že neurobia ústupky pri schvaľovaní krátkodobého zákona o financovaní. Napätie eskalovalo, keď Úrad pre riadenie a rozpočet Bieleho domu minulý týždeň nariadil agentúram, aby pripravili plány hromadného prepúšťania v prípade zastavenia činnosti vlády.
V súčasnosti sa republikáni snažia presadiť takzvaný „dočasný“ zákon do novembra, zatiaľ čo demokrati chcú zvrátiť nedávne škrty v oblasti zdravotnej starostlivosti/Medicaid, než podporia legislatívu. Vedúci predstavitelia Kongresu sa majú stretnúť s prezidentom Donaldom Trumpom na mediácii. Zastavenie činnosti vlády by mohlo oneskoriť zverejnenie kľúčových makroekonomických údajov, vrátane údajov o trhu práce, ktoré majú byť zverejnené neskôr tento týždeň.
Vzhľadom na to, že cena zlata od začiatku roka vzrástla o viac ako 45 %, tento mesiac o viac ako 10 % a dolár tento rok oslabil o viac ako 9,50 %, obavy z de-dolarizácie a skepticizmus voči nezávislosti Fedu zvyšujú atraktívnosť zlata ako bezpečného útočiska. Silný dopyt po zlate pretrváva medzi inštitúciami a centrálnymi bankami. Singapur a Hongkong rozširujú svoje trezory, zatiaľ čo Čína zvyšuje svoje rezervy.
