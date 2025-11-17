Krypto novinky: Bitcoin sa snaží zastaviť výpredaj 📌 ETF fondy vytvárajú tlak na kryptomeny

Kryptomeny začali pondelkové obchodovanie poklesom a počas noci Bitcoin krátko klesol na úroveň 92 500 USD, čím zmazal svoje doterajšie zisky; Ethereum kleslo späť pod hranicu 3 000 USD. Predaj sa čiastočne zvrátil, keďže sa zlepšila nálada na americkom trhu s futures a ázijské obchodovanie neprinieslo ďalší výrazný predaj. Podľa CoinGlass za posledných 24 hodín zaznamenal krypto trh ďalšiu vlnu likvidácií v celkovej hodnote viac ako 620 miliónov dolárov, z čoho takmer 70 % pochádzalo z dlhých pozícií v BTC a ETH. Tlak pochádza najmä z rastúcich čistých odlevov amerických spotových ETF a takzvaného 4-ročného cyklu, čo môže naznačovať, že úroveň 126 000 dolárov bola vrcholom bitcoinu počas tohto býčieho trhu. Vo štvrtok 13.11.2025 zaznamenali americké ETF takmer 870 miliónov USD odlevov (celkom), čo je druhá najvyššia úroveň v histórii.
- Pokles bitcoinu pripomína predchádzajúce dve korekcie, ktoré sme videli počas súčasného býčieho trhu (ako je vidieť na grafe). Investorov znepokojuje, že tieto „prudké výpredaje“ nie sú sprevádzané silnou akumuláciou na širokom trhu, čo podkopáva populárnu naratívu „kúpiť pri poklese“.
- Medzitým toky ETF vyvíjajú ďalší tlak: fondy predávali viac BTC počas poklesu a robili tak konzistentnejšie, čo poškodzuje krátkodobú náladu a vyvoláva pochybnosti o budúcom záujme inštitúcií.
- Údaje z krypto opcií a termínovaných trhov naznačujú ochladenie špekulatívnej aktivity. Metriky sledované spoločnosťami CryptoQuant a Glassnode poukazujú na tlmene dopyt a nedostatok významných býčích katalyzátorov.
- Michael Saylor, generálny riaditeľ spoločnosti Strategy, v piatok potvrdil, že spoločnosť, ktorá vlastní viac ako 640 000 BTC, uskutočnila ďalšie nákupy bitcoinu, ktoré by mali byť zverejnené dnes. Poprel povesti o predaji viac ako 40 000 BTC.
ETF predávajú BTC
Americké ETF fondy bitcoinu zaznamenali vo štvrtok a piatok čistý odlev viac ako 1 miliardy dolárov, pričom hlavným predajcom bol IBIT spoločnosti BlackRock – predtým jeden z najagresívnejších akumulátorov bitcoinu. Trh je čoraz viac znepokojený, pretože správanie ETF fondov je považované za kľúčový faktor širšieho krypto trendu. Napriek prudkému poklesu z maxím fondy nekupujú „pokles“, ale namiesto akumulácie predávajú.
V prípade Etherea sa od konca októbra stali odlevy z ETF takmer každodenným javom a výpredaj na Wall Street tento trend len posilnil. Táto dynamika podkopáva nielen očakávania týkajúce sa budúceho správania ETF, ale aj naratívu týkajúceho sa „druhej fázy“ býčieho trhu – obdobia, v ktorom Ethereum historicky prekonávalo Bitcoin.
Grafy Bitcoinu a Etherea (denný interval)
Bitcoin zostáva v rámci svojho dlhodobého vzostupného kanála, ale absencia krátkodobých fundamentálnych katalyzátorov – najmä pozitívnych tokov ETF – viedla k jasnému oslabeniu sentimentu na trhu. Cena sa obchoduje približne 15 % pod 200-dňovým EMA a nachádza sa v spodnej časti kanála. Prekonanie úrovne 90 000 USD by mohlo signalizovať trvalejší obrat trendu.
Ethereum kleslo takmer o 40 % zo svojich historických maxím, pričom vzdialenosť od 200-dňového EMA je podobná ako v prípade bitcoinu – okolo 15 %. Kľúčová úroveň, ktorú je potrebné získať späť, je teraz približne 3 600 USD; pokles pod 3 000 USD by mohol vyvolať kaskádový výpredaj smerom k zóne 2 700 USD, kde došlo k predchádzajúcim cenovým reakciám.
