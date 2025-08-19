Home Depot s miernym rastom a opatrným výhľadom na rok 2025

Home Depot (HD.US) zverejnil výsledky za 2. štvrťrok 2025, ktoré boli v súlade s očakávaniami trhu, avšak nepriniesli výraznejšie pozitívne prekvapenia. Spoločnosť vykázala tržby vo výške 43,18 miliardy USD a zisk na akciu (EPS) dosiahol 4,68 USD, čo je mierne pod odhadmi analytikov. Akcie dnes mierne oslabujú, čo môže odrážať opatrnosť investorov vzhľadom na obavy zo spomaľujúcej ekonomiky a limitovaného rastu tržieb.
Home Depot Inc. patrí medzi najväčšie maloobchodné reťazce na svete, špecializuje sa na predaj stavebných materiálov, náradia, produktov pre domácnosť a renovačných služieb. Pôsobí predovšetkým na americkom trhu a obsluhuje individuálnych zákazníkov aj profesionálnych dodávateľov. Vďaka širokej ponuke a rozsiahlej sieti predajní je lídrom v segmente úprav domácnosti.
Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarmaOtvoriť účet Demo účet Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu
Finančné výsledky za 2Q 2025
-
Tržby (GAAP): 43,18 mld. USD, medziročný rast o 0,6 % (vs. 42,91 mld. USD v 2Q 2024)
-
Hrubý zisk (upravený): 14,4 mld. USD, s hrubou maržou cca 33 %
-
EBITDA (upravená): 7,5 mld. USD
-
Čistý zisk (upravený): 4,56 mld. USD, mierny medziročný pokles, čistá marža približne 10 %
-
Zisk na akciu (EPS, upravený): 4,68 USD, mierne pod očakávaniami (4,69 USD), čo predstavuje pokles o 0,2 % oproti 2Q 2024
-
Porovnateľné tržby v USA: +1,4 % medziročne, čo poukazuje na stabilný dopyt v maloobchode
-
Prevádzková marža: 13,0 %, v súlade s očakávaniami analytikov
-
Prevádzkový cash flow: 5,4 mld. USD, pokles oproti minulému roku
-
Voľný cash flow: 4,7 mld. USD, tiež medziročne nižší
-
Kapitálové výdavky: 720 mil. USD, mierne nižšie ako vlani
Graf (interval D1)
Zdroj: xStation5
Výhľad
Home Depot potvrdil svoj celoročný výhľad na rok 2025, pričom očakáva rast tržieb približne o 2,8 % a pokles zisku na akciu (EPS) o približne 3 %.
Aj keď stabilný rast tržieb a udržanie prevádzkových marží odzrkadľuje relatívne silnú finančnú pozíciu a efektívnu kontrolu nákladov, mierne tempo rastu porovnateľných tržieb v USA môže naznačovať potenciálne spomalenie v nasledujúcich obdobiach.
Pokles peňažných tokov je dôvodom na obavy a vyžaduje si pozorné sledovanie v ďalších štvrťrokoch. Kapitálové výdavky však zostávajú pod kontrolou, čo naznačuje opatrný investičný prístup v čase pretrvávajúcej trhovej neistoty.
Zhrnutie:
Napriek tomu, že si Home Depot udržiava silnú trhovú pozíciu, makroekonomické protivetry a slabnúce predajné momentum môžu obmedziť tempo budúceho rastu ziskov.
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Trading vs. investovanie
- Akciový trh a CFD na akcie
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.