FTAI Aviation Ltd.: Akcie vyskočili o viac ako 12 % po predstavení novej energetickej divízie

Akcie FTAI Aviation dnes vzrástli o viac ako 12 % po oznámení novej energetickej divízie.
Nová divízia FTAI Power bude využívať motory CFM56 ako plynové turbíny pre dátové centrá.
Trh reagoval pozitívne, pričom akcie dosiahli historické maximum.
FTAI rozširuje svoje podnikanie mimo letectva a vstupuje na energetický trh.
Spoločnosť FTAI Aviation Ltd. (NASDAQ: FTAI) dnes zaznamenala prudký rast akcií o viac ako 12 %, keď oznámila vytvorenie novej divízie FTAI Power, zameranej na využitie lietadlových motorov na generovanie elektrickej energie pre dátové centrá. Tento strategický krok oslovil investorov a spôsobil nárast pozitívneho sentimentu na trhu.
FTAI plánuje využiť motory CFM56, ktoré vlastní a servisuje, na premenu na aeroderivátne plynové turbíny s výkonom približne 25 MW. Tieto jednotky by mali pomôcť riešiť rastúci dopyt po spoľahlivých a flexibilných zdrojoch energie v čase, keď dátové centrá čelia častým oneskoreniam pri pripájaní do energetickej siete.
Výroba turbín začne v roku 2026
FTAI uviedla, že výroba prvých turbín by sa mala začať v roku 2026. Spoločnosť má k dispozícii viac ako 1 000 motorov CFM56, ako aj rozsiahle skúsenosti so servisom a repasiou leteckých agregátov, čo jej dáva výhodu pri vstupovaní na nový trh.
Týmto krokom rozširuje svoje pôsobenie mimo leteckého leasingu a servisu – a vstupuje do odvetvia energetických riešení pre kritickú infraštruktúru.
Trh reaguje prudkým rastom
Po oznámení tejto iniciatívy sa cena akcií FTAI počas obchodovania vyšplhala na historické maximum, pričom denný rast prekročil 13 %. Investori označili vývoj za "mimoriadne býčí", pričom objem diskusií o spoločnosti na trhoch dramaticky vzrástol. Analytici pozitívne hodnotili potenciál rozšírenia dopytu po motoroch CFM56 vďaka ich novému využitiu, čo môže priniesť firme dodatočné výnosy mimo tradičných sektorov. Zdroj: xStation5
Profil spoločnosti FTAI Aviation
FTAI Aviation Ltd. sa špecializuje na leasing, údržbu a obchodovanie s leteckými motormi a lietadlami. Vlastní rozsiahle portfólio aktív, ktoré prenajíma a spravuje pre letecké spoločnosti po celom svete. Jej akcie si v roku 2025 pripísali výrazné zisky a investori ju vnímajú ako rastovo orientovanú firmu s potenciálom na dlhodobý rozvoj.
Význam pre investorov
Oznámenie o vzniku divízie FTAI Power signalizuje vstup spoločnosti do nového a rýchlo rastúceho sektora – výroby energie pre dátové centrá. Tento krok môže otvoriť nové zdroje príjmov, zvýšiť diverzifikáciu portfólia a posilniť postavenie FTAI mimo tradičného letectva.
