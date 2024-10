Hormuzský prieliv a jeho úloha pri cenách ropy

Uzavretie Hormuzského prielivu by mohlo spôsobiť nárast cien ropy na 200 USD a mať vážne dôsledky pre svetový trh.

Konflikt na Blízkom východe sa stal ústrednou témou po tom, ako sa minulý utorok vyostril, keď Irán v reakcii na izraelskú inváziu do Libanonu uskutočnil raketový útok na Tel Aviv. V súčasnosti panuje napätý pokoj, pretože Izrael zvažuje svoju odpoveď. Na Netanjahua je vyvíjaný čoraz väčší tlak, aby sa zameral na kľúčové body iránskeho hospodárstva, a je možné, že rozhodnutie by mohlo byť prijaté v najbližších hodinách.

V tomto scenári sa pozornosť trhu sústreďuje na ropu, ktorá bola ovplyvnená eskaláciou napätia v regióne. V posledných mesiacoch cenu barelu ovplyvňovali spory medzi členmi OPEC, pokles globálneho dopytu a potenciálne znovuzvolenie Donalda Trumpa. Nestabilita na Blízkom východe však opäť spôsobila rast cien ropy. Po utorkovom iránskom útoku cena ropy vzrástla o viac ako 4 % a tento trend pokračoval aj nasledujúci deň, keď sa zvýšila o ďalšie 2 %.

Za týmto nárastom cien je veľká obava: potenciálne zablokovanie Hormuzského prielivu, jedného z najdôležitejších svetových dopravných uzlov pre prepravu ropy. Akú úlohu však prieliv zohráva a ako by mohol ovplyvniť cenu ropy?

Čo je Hormuzský prieliv?

Hormuzský prieliv je jednou z najdôležitejších a najstrategickejších námorných ciest na svete a dôležitým uzlom pre globálnu prepravu ropy. Úžina, ktorá sa nachádza medzi Ománom a Iránom a je široká len tri kilometre, spája námorný priechod krajín Perzského zálivu (Irán, Kuvajt, Saudská Arábia, Bahrajn, Katar a Spojené arabské emiráty) s Arabským morom a ďalšími regiónmi za ním. Slúži ako spojnica medzi producentmi ropy na Blízkom východe a kľúčovými trhmi v Ázii a Tichomorí, Európe a Severnej Amerike.

Prečo je Hormuzský prieliv taký dôležitý pre ťažbu ropy?

Hormuzský prieliv je jednou z hlavných svetových námorných obchodných ciest. Odhaduje sa, že na prieliv pripadá približne 11,1 % svetového námorného obchodu. Jeho vplyv je ešte významnejší v prípade ropy. Podľa najnovších údajov Medzinárodnej agentúry pre energiu (IEA) sa odhaduje, že cez tento región prechádza približne 30 % celkového svetového obchodu s ropou. Od januára do októbra 2023 však toto číslo vzrástlo na takmer 40 %.

Americký úrad pre energetické informácie (EIA) uviedol, že v roku 2022 bude Hormuzským prielivom prechádzať približne 21 miliónov barelov ropy denne, čo predstavuje 21 % celosvetovej spotreby kvapalných ropných produktov. V období od roku 2022 do prvej polovice roku 2023 tvoril tok ropy cez prieplav viac ako štvrtinu celkového objemu ropy, s ktorou sa celosvetovo obchoduje po mori. Ak sa započítajú objemy surovej ropy, ropy a kondenzátu, ktoré prešli Hormuzským prielivom v rokoch 2020 až 2022, celkový objem sa zvýši na viac ako 2,4 miliardy barelov denne, čo poukazuje na významný vplyv tejto vodnej cesty na globálny obchod s ropou.

Hormuzský prieliv je hlavnou exportnou trasou pre ropu z Iránu, Saudskej Arábie, Iraku, Spojených arabských emirátov, Kuvajtu a Kataru, pričom väčšina vývozu smeruje do Ázie, najmä do Číny, Japonska a Indie. Po vojne na Ukrajine a sankciách proti Rusku sa však prieliv stal dôležitým aj pre dovoz ropy z Európy. Odhaduje sa, že približne 5 % toku ropy cez Hormuzský prieliv teraz smeruje do Európy, čo predstavuje približne 900 000 barelov denne. Pred rusko-ukrajinským konfliktom predstavoval tento dovoz približne 700 000 barelov denne, čo predstavuje 25 % nárast dovozu ropy do Európy.

Okrem ropy zohráva Hormuzský prieliv dôležitú úlohu aj pri preprave iných surovín, ako je propán a zemný plyn. Približne 31 % svetového obchodu s propánom a 20 % obchodu so zemným plynom prechádza cez tento región. Blokáda v tejto oblasti by mohla mať vážne dôsledky nielen pre ropu, ale aj pre obchod s inými surovinami.

Irán v posledných rokoch opakovane hrozil zablokovaním Hormuzského prielivu, hoci ho s výnimkou blokády v roku 1984 počas iránsko-irackej vojny úplne neuzavrel.

Aké sú scenáre budúceho vývoja cien ropy?

Prípadná blokáda Hormuzu by mohla mať významné dôsledky pre svetový obchod. Odhaduje sa, že cena ropy by v prípade blokády Hormuzského prielivu mohla dosiahnuť približne 150 až 200 USD.

Súčasná cena ropy Brent sa pohybuje okolo 75 USD za barel, ale v dôsledku zvýšenej produkcie v krajinách OPEC alebo nárastu počtu elektromobilov v Číne by sa mohla špirálovito znížiť na 60 USD. Na osud ropy v najbližších dňoch bude mať veľký vplyv situácia v Hormuzskom prielive.