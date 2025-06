US OPEN: Holubičie vyjadrenia Fedu prinášajú povianočný optimizmus 🟢

Wall Street rastie po holubičích vyjadreniach Wallera z Fedu

Accenture klesá po zmiešaných výsledkoch za 3. kvartál

Americké akcie otvorili po sviatku Juneteenth s výrazným optimizmom, pričom trh prehliada geopolitické riziká aj nedávne jestřabie vyhlásenia Fedu sprevádzané slabšími makroekonomickými predikciami. Všetky hlavné americké indexy sa obchodujú v zelených číslach – Russell 2000 vedie so ziskom +0,4 %, S&P 500 a Dow Jones si pripisujú 0,3 % a technologický Nasdaq po miernej korekcii rastie o 0,2 %.

Wall Street ťaží predovšetkým zo signálov guvernéra Fedu Christophera Wallera, ktorý uviedol, že centrálna banka by mohla začať znižovať úrokové sadzby už v júli. Poukázal na to, že inflácia a rast sa nachádzajú blízko cieľov Fedu. V rozhovore pre CNBC Waller uviedol, že aktuálne sú sadzby 1,25–1,5 percentuálneho bodu nad neutrálnou úrovňou, a ich zníženie by nemalo spôsobiť prehrievanie ekonomiky.

Waller tiež označil inflačný vplyv nových ciel prezidenta Trumpa za pravdepodobne dočasný a zdôraznil potrebu flexibility v prípade zhoršenia podmienok, napríklad v dôsledku napätia na Blízkom východe. Jeho komentáre prichádzajú po tom, čo Fed ponechal sadzby bez zmeny už štvrté zasadnutie po sebe. Výbor je rozdelený – sedem členov neočakáva zníženie sadzieb tento rok, zatiaľ čo medián prognózy stále počíta s dvoma zníženiami do konca roka.

Výkonnosť sektorov indexu S&P 500

Zdroj: Bloomberg Finance LP

US100 (D1)

Futures na index Nasdaq rastú pol hodinu po otvorení obchodovania o 0,5 %. Index dnes posilnil takmer o 2 %. Investori aktuálne testujú kľúčovú rezistenciu na úrovni 22 098 bodov, čo je maximum z predvčerajška. Prerazenie tejto úrovne by mohlo spustiť silný rastový pohyb a potenciálne posunúť index k novým maximám (historické maximum je 22 329 bodov), po poklesoch zo začiatku týždňa. Napriek tomu pretrváva neistota a riziká súvisiace s možným vývojom situácie medzi Izraelom a Iránom, ako aj obchodnou vojnou medzi USA a Čínou. Navyše neochota držať pozície cez víkend môže na index pôsobiť tlmiaco.

Zdroj: xStation5

Firemné správy:

Akcie Accenture (ACN.US) klesli o 7,2 % po zverejnení zmiešaných výsledkov za tretí kvartál a opatrného výhľadu tržieb na celý rok. Tržby za Q3 mierne prekonali očakávania (17,7 mld. USD vs odhad 17,32 mld. USD), no nové objednávky medziročne klesli o 6,6 %.

Akcie Capricor Therapeutics (CAPR) sa prepadli o 20 % po správe, že Nicole Verdun, kľúčová predstaviteľka FDA dohliadajúca na schvaľovanie liekov Capricoru, bola preložená na administratívnu dovolenku.

Akcie GMS Inc. (GMS.US) vyskočili o 30 % po správach o možnej akvizičnej ponuke vo výške 5 miliárd USD zo strany Home Depot, čo vyvolalo optimizmus. Ak sa ponuka zrealizuje, môže ísť o najväčší cenový nárast v histórii akcií GMS.

Akcie Circle Internet Group (CIG.US) vzrástli o 15 %, po 34 % raste deň predtým, keď americký Senát schválil zákon o regulácii stablecoinov. Od IPO akcie vzrástli už o viac ako 540 %.

