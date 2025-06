Zemný plyn stráca dych: prerušenie rastového trendu pod tlakom predajcov

Na hodinovom grafe ceny zemného plynu sledujeme prudkú korekciu po predchádzajúcom dynamickom raste, keď cena počas niekoľkých dní posilnila z úrovne pod 3,60 USD až tesne nad 4,13 USD. V súčasnosti sa obchoduje okolo 3,96 USD, pričom došlo k výraznému výpredaju a poklesu pod kĺzavý priemer EMA 50 (oranžová). Zatiaľ sa však udržala nad úrovňou SMA 100 (modrá), ktorá môže zohrávať úlohu krátkodobej podpory.

Williams %R sa nachádza na hodnote -86, čo svedčí o silnej prepredanosti, a CCI klesol až na extrémnu hodnotu -222,7, čo je jasným signálom silnej negatívnej korekcie. Táto situácia môže byť dôsledkom realizácie ziskov po predchádzajúcom prudkom raste.

Z hľadiska technickej analýzy je dôležité sledovať, či cena udrží oblasť podpory okolo 3,89 USD, kde sa nachádza dlhodobejší priemer SMA 100. Ak by došlo k jej prelomeniu, pokles by sa mohol prehĺbiť až na zlomové úrovne v pásme 3,76 až 3,70 USD. Naopak návrat nad EMA 50 by mohol obnoviť nákupný tlak a viesť k opätovnému testovaniu maxima nad 4,13 USD.

Súčasný vývoj na trhu so zemným plynom naznačuje zvýšenú volatilitu, pričom prudké výkyvy smerom nahor aj nadol môžu byť v nadchádzajúcich dňoch častejšie. Krátkodobí obchodníci môžu špekulovať na rýchle pohyby, zatiaľ čo dlhodobí investori by mali počkať na potvrdenie nového smeru trendu. Rozhodujúci bude vývoj okolo psychologické úrovne 4,00 USD, ktorá momentálne funguje ako kľúčový cenový magnet.

Zdroj: xStation5

