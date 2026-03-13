BlackRock má problém, ale nejde o krízu

Trhy private credit a private equity nie sú nové, relatívne nové je však to, ako sú vnímané a ako veľmi sa zviditeľnili pre širší trh. Dnešné problémy v tomto segmente čiastočne pramenia práve z tejto zmeny.
Firmy z oblasti private credit/private equity v posledných mesiacoch výrazne klesali. BlackRock, najväčší správca aktív na svete, už za posledné dva mesiace stratil viac než 20 % svojej trhovej hodnoty. Nie je to ojedinelý prípad, ale jasný sektorový trend.
Zdroj: Bloomberg Finance LP
Odkiaľ prichádzajú poklesy a šumy?
Private equity a private credit firmy sú známe viacerými vecami. Medzi ich kľúčové charakteristiky patrí nižšia transparentnosť a dohľad, než aký sa vyžaduje od iných inštitúcií, ako aj nadpriemerná tolerancia rizika. Riziko v kombinácii so slabším dohľadom je veľmi často mix, ktorý môže byť pre valuácie katastrofálny.
V tejto fáze by sa však nemala očakávať nevyhnutná finančná kríza, ako sa zdá, že časť trhu predpokladá. Pokles valuácií je predovšetkým prehodnotením obchodného modelu, ktorý sa začal opierať o predpoklady, ktoré nemôžu dlhodobo platiť, a zároveň o určitú mieru prehnanej interpretácie zo strany časti účastníkov trhu.
Séria udalostí, ako je obmedzovanie odkupov podielov z fondov firmami typu BlackRock alebo Blue Owl, prípadne občasné preceňovanie aktív držených vo fondoch smerom nadol, posilnila obavy o likviditu a kvalitu aktív.
Pointa je, že ide o korekciu vo vnímaní, nie nevyhnutne v samotných podkladových aktívach.
Trh private credit/private assets a jeho investori sa snažili predstierať, že ide o alokáciu kapitálu „ako každú inú“: bez zásadných rizík či obmedzení, ale s vyššími výnosmi. Lenže takto trhy nefungujú. Private credit a súkromné aktíva teraz ukazujú svoju skutočnú povahu: trh je zo svojej podstaty nelikvidný a aktíva v súvahách týchto fondov tam často sú z určitého dôvodu.
Zdroj: Bloomberg Finance LP
Toto preceňovanie rizika ďalej posilňuje expozícia na technológie. Ako uvádza Finch, PC/PE firmy môžu mať výrazne vyššiu expozíciu voči technologickým spoločnostiam, než klientom priznávajú. Technologické valuácie samy osebe nesignalizujú bezprostredný kolaps, no vnímanie rizika je tu zásadne odlišné a vyššie riziko si vyžaduje vyššiu kompenzáciu.
Práve „platba za riziko“ je základným dôvodom poklesov. Ukázalo sa, že tieto firmy sú v mnohých ohľadoch rizikovejšie, než investori pôvodne predpokladali. Ex post preto investori požadujú vyššie výnosy alebo sa snažia stiahnuť kapitál — a oboje naráža na štruktúru a stratégiu väčšiny fondov v tomto sektore.
Kde je najväčší problém?
Najväčší problém sa týka BlackRocku a Blue Owl, nie preto, že by tieto spoločnosti vykazovali známky nelikvidity alebo hroziaceho zlyhania, ale preto, že musia riešiť dôsledky toho, že sa trh rozšíril za rozumné limity tým, že (najmä) umožnil expozíciu retailových investorov voči produktom, ktorých rizikový profil je z princípu nekompatibilný s povahou „súkromných“ trhových investícií.
Je čas pozrieť sa na metriky. Aktuálne P/E BlackRocku je približne ~26, oproti ~28 pri indexe S&P 500. Dividendový výnos je okolo 2,5 % (vyplácaný kvartálne) a hrubá marža presahuje 47 %. O BlackRocku sa dá povedať veľa, no ťažko ho rozumne označiť za nadhodnotený alebo „v kríze“.
Napokon stojí za pripomenutie aj mierka spoločnosti a jej potenciálnych „problémov“. BlackRock spravuje aktíva v objeme 14 biliónov USD. Trh private credit má približne 3–5 biliónov USD, kým celý trh private assets sa pohybuje okolo 10–20 biliónov USD, pričom treba mať na pamäti, že časti týchto trhov sa prekrývajú.
Ak by trh skutočne oceňoval stratu hodnoty naprieč väčšinou aktív firmy v rozsahu, ktorý by mohol ohroziť likviditu, derivátové trhy by ukazovali niečo blízke Armageddonu. Nič také sa nedeje. Očakávania sú stabilné, volatilita je mierna a CDS zostávajú na typických, stále nízkych úrovniach.
