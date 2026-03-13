Apple v Číne znižuje províziu App Storu na 25 % 📉

Apple oznámil, že od nedele 15. marca 2026 zníži provízie v App Store na čínskej pevnine po rokovaniach s regulátormi. Štandardné poplatky za in-app nákupy a platené transakcie klesnú na 25 % z 30 %, zatiaľ čo sadzby pre oprávnených vývojárov v programoch pre malé firmy a „mini apps“ klesnú na 12 % z 15 %.
Čo presne sa v čínskom App Store mení
Nová štruktúra provízií sa vzťahuje na China storefront na iOS a iPadOS.
Kľúčové zmeny:
Štandardné in-app nákupy a platené transakcie: 30 % → 25 %
Program pre malé firmy + mini apps partner program: 15 % → 12 %
Prečo k tomu dochádza práve teraz
Reuters označil krok za „veľké víťazstvo“ pre čínskych vývojárov v druhom najväčšom trhu Applu, po zjavnom tlaku regulátorov. Zmeny zároveň vstupujú do platnosti na Svetový deň práv spotrebiteľov (15. marec), keď čínske médiá často upozorňujú na spory týkajúce sa spotrebiteľských práv.
Mini apps a „super aplikácie“ môžu získať najviac
Reuters pripomenul, že „mini apps“ sú menšie aplikácie fungujúce vo vnútri väčšej aplikácie (napr. WeChat od Tencentu) a že zmena môže pomôcť aj prevádzkovateľom super aplikácií, ako sú Tencent a ByteDance.
Dopad: úspory pre vývojárov a širšie regulačné riziká
Čínsky štátny Economic Daily odhadol, že zníženie poplatkov môže ušetriť vývojárom viac než 6 mld. jüanov (približne 873 mil. USD) ročne a spotrebiteľom takmer 1 mld. jüanov ročne, ak sa postupne premietne do cien digitálnych služieb.
Reuters zároveň upozornil, že provízie App Storu sú pod drobnohľadom regulátorov aj globálne a spomenul tlak v EÚ a USA. Do budúcna bude citlivé, či Čína bude požadovať, aby Apple vyberal príjmy z App Storu lokálne, a či sprísni dohľad nad zahraničnými aplikáciami.
Články:
Meta plánuje prepustiť 20 % zamestnancov, akcie pridávajú 3 % 📈
Shell verí LNG aj napriek vojne: dopyt má do roku 2050 výrazne rásť 🔋
Meta stavia všetko na AI: nová dohoda za 27 miliárd dolárov púta pozornosť 🎯
Politická búrka okolo Nvidie: export čipov do Číny desí Washington 🌪️
