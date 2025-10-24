IBM a AMD zrýchľujú pokrok v oblasti kvantového výpočtového výkonu

- Implementácia kľúčového algoritmu kvantovej korekcie chýb od IBM na štandardnom hardvéri AMD urýchľuje vývoj hybridných klasicko-kvantových systémov.
IBM oznámila významný prelom v oblasti kvantového výpočtového výkonu, keď dokázala, že kľúčový algoritmus na korekciu chýb je možné spustiť v reálnom čase na štandardnom hardvéri od AMD. Tento míľnik približuje kvantové počítače k praktickému nasadeniu, keďže umožňuje ich integráciu s existujúcimi systémami a testovanie v realistických podmienkach.
Algoritmus, ktorý IBM vyvinula v júni tohto roka, bol navrhnutý tak, aby efektívne znižoval vysokú chybovosť kvantových bitov (qubitov). Zástupca kvantových iniciatív IBM zdôraznil, že spustenie algoritmu na bežne dostupných a cenovo priaznivých čipoch AMD – s rýchlosťou desaťnásobne prevyšujúcou minimálne požiadavky – predstavuje významný krok vpred.
Spolupráca medzi IBM a AMD na vývoji hybridnej architektúry prepájajúcej klasické a kvantové výpočty má za cieľ vytvoriť dostupnejší ekosystém, ktorý umožní podnikom testovať a optimalizovať kvantové algoritmy na klasickom hardvéri ešte pred ich nasadením na plnohodnotné kvantové počítače. Očakáva sa, že to zrýchli inovácie a rozšíri praktické využitie kvantových technológií.
Pre AMD tento úspech znamená rýchle dobiehanie svojho hlavného konkurenta – NVIDIA. Spoločnosť sa stáva čoraz dôležitejším hráčom v oblasti vysokovýkonného výpočtového výkonu, čím posilňuje svoju pozíciu kľúčového dodávateľa pre firmy vyvíjajúce pokročilé AI systémy, vrátane OpenAI, Microsoftu a Googlu. Čipy AMD sa čoraz viac využívajú nielen v tradičných serveroch a grafických kartách, ale aj v moderných systémoch vyžadujúcich integráciu klasických a kvantových algoritmov.
Tento míľnik je v súlade s dlhodobým plánom IBM vybudovať kvantový počítač Starling do roku 2029.
Práce na algoritme boli dokončené o rok skôr, než sa plánovalo, čo zdôrazňuje rýchly pokrok spoločnosti v konkurenčnom prostredí.
Hybridná klasicko-kvantová platforma by mohla zrýchliť komercializáciu kvantových technológií a otvoriť nové príležitosti pre podniky na celom svete.
Tento rok zaznamenali akcie IBM a najmä AMD výrazný rast, ktorý výrazne prekonal odvetvové benchmarky. Odborníci upozorňujú, že AMD momentálne udáva tempo inovácií a formuje smer vývoja v oblasti AI čipov a kvantových výpočtových systémov.
