IBM predstavuje prelom: Líder nasledujúcej revolúcie?

Napriek tomu, že sa pozornosť trhu sústreďuje na spoločnosti ako Micron či Apple, časť investorov začína obracať svoju pozornosť na IBM.
Spoločnosť predstavila technológiu čipov pod hranicou 1 nanometra. Nová architektúra označovaná ako „nanostack“ má umožniť vertikálne vrstvenie tranzistorov a ďalšie zvýšenie výpočtovej hustoty v období, keď sa tradičné zmenšovanie polovodičov približuje fyzikálnym limitom.
Podľa IBM dokáže nová technológia s veľkosťou 0,7 nm umiestniť až 100 miliárd tranzistorov na čip veľkosti nechtu. To je dvojnásobok oproti 2nm čipu, ktorý spoločnosť predstavila v roku 2021. Vo svojej výročnej správe za rok 2022 IBM uviedla, že uzavrela trojročnú dohodu o spoločnom vývoji/licencovaní s japonským konzorciom v oblasti duševného vlastníctva a know-how pre pokročilé polovodiče, ktorá mala v roku 2022 priniesť približne 100 miliónov USD tržieb. Speňaženie ďalšej fázy technologického vývoja IBM si bude vyžadovať čas, no jeho potenciál môže byť výrazne vyšší.
Medzi ďalšie potenciálne prínosy patrí (odhadované) zvýšenie výkonu o 50 % alebo až o 70 % nižšia spotreba energie v porovnaní s 2nm generáciou. Najmä v súvislosti s AI môže byť významné aj deklarované zlepšenie škálovania pamätí SRAM, keďže dátová priepustnosť a efektivita sa stávajú jedným z hlavných obmedzení ďalšieho vývoja AI akcelerátorov.
Z technologického hľadiska oznámenie IBM posilňuje dlhodobú tézu, že polovodičový priemysel má stále priestor na ďalšie zvyšovanie výpočtového výkonu napriek rastúcim technologickým obmedzeniam. Pre trh umelej inteligencie to môže znamenať ďalší pokles nákladov na jednotku výpočtového výkonu a vyššiu efektivitu dátových centier.
Zároveň však ide zatiaľ predovšetkým o výsledok výskumu a vývoja, nie o komerčný produkt. Akékoľvek nasadenie do výroby, masová produkcia a monetizácia budú pravdepodobne otázkou niekoľkých rokov a budú sa realizovať najmä prostredníctvom licencovania technológií a spolupráce s výrobcami čipov (napríklad Intel).
V krátkodobom horizonte je ťažké očakávať výrazný vplyv na tržby a marže IBM. Táto informácia však zlepšuje vnímanie technologických schopností spoločnosti a posilňuje jej postavenie v strategických oblastiach vrátane umelej inteligencie. Postupom času by tento prelom mohol začať podporovať aj širší trh, ktorý čoraz viac spochybňuje opodstatnenosť a kvalitu kapitálových výdavkov hyperscale spoločností.
IBM.US (D1)
Reakcia trhu je zatiaľ utlmená. Akcie počas štvrtkovej seansy najprv vzrástli približne o 2 %, no so zhoršujúcim sa sentimentom na trhu sa vývoj otočil smerom nadol. Titul sa naďalej pohybuje v širokom rastovom trendovom kanáli a zároveň v konsolidačnom pásme medzi 220 a 330 USD, pričom aktuálne sa nachádza bližšie k jeho spodnej hranici. Zdroj: xStation5.
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