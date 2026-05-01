🔴 Index ISM ukazuje znepokojujúce signály, ale trh ťaží z nádejí na deeskaláciu

Zverejnenie indexu ISM v spracovateľskom priemysle za apríl 2026 prinieslo trhom zmiešané signály, keď sa spojila stabilná expanzia sektora so znepokojujúcim nárastom cenových tlakov. Nižšie sú uvedené kľúčové čísla zo správy:
- Hlavný index (PMI): 52,7 oproti 53,0 (odhad) a 52,7 v predchádzajúcom mesiaci.
- Ceny platené dodávateľom: 84,6 oproti 80,0 (odhad) – najvyššia úroveň od apríla 2022.
- Zamestnanosť: 46,4 oproti 49,0 (odhad) – ukazovateľ naznačuje ďalšie ochladenie trhu práce.
- Nové objednávky: 54,1 oproti 53,5 v marci – štvrtý mesiac rastu po sebe.
- Produkcia: 53,4 oproti 55,1 v marci – expanzia pokračuje šiesty mesiac, ale stráca momentum.
- Dodávateľské lehoty: 60,6 oproti 58,9 – signalizujú rastúce úzke miesta v dodávateľských reťazcoch.
- Nevybavené objednávky: 51,4 (pokles o 3 percentuálne body oproti marcu).
Komentár:
Aprílová správa ISM zo spracovateľského priemyslu je klasickým príkladom „stagflačnej zmesi“, hoci sektor ako celok zostáva v expanzii už 18. mesiac po sebe. Najväčším sklamaním a zároveň varovným signálom je prudký skok cenového subindexu na 84,6. Za iba tri mesiace tento ukazovateľ vzrástol o viac než 25 %, čo priamo odráža cenový šok na trhu s energetickými komoditami vyvolaný vojnou s Iránom, ktorá bola spomenutá v 47 % komentárov opýtaných firiem.
Správa ISM ukázala masívny nárast cenového subindexu. Hoci môže ísť len o dočasný výkyv, napriek tomu to naznačuje narastajúce cenové tlaky. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB.
Na druhej strane dáta o zamestnanosti (46,4) ukazujú na jasnú slabosť. Firmy sa sústreďujú na riadenie nákladov práce prostredníctvom znižovania stavov a prirodzeného úbytku zamestnancov, nie prostredníctvom náboru. Napriek týmto negatívnym faktorom zostáva dopyt meraný novými objednávkami solidný, čo v kombinácii s nízkymi zásobami u odberateľov vytvára základ pre budúcu produkciu.
Trhovú reakciu je ťažké merať izolovane, pretože investori reagujú predovšetkým na nádeje na dosiahnutie dohody medzi USA a Iránom po tom, čo sa objavili správy, že Irán vyjadril ochotu analyzovať mierové body predložené USA. Po týchto titulkoch výnosy klesli, zatiaľ čo index S&P 500 sa posunul na ďalšie historické maximum.
