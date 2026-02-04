Nedávno podpísaná dohoda medzi Európskou úniou a Indiou – podobne ako tá s Mercosurom – predstavuje záver vyjednávacieho procesu, ktorý trval približne 20 rokov. Napriek tomu, že je táto dohoda označovaná za „matku všetkých dohôd“, až do jej podpisu bola len zriedka spomínaná na titulných stránkach spravodajských portálov. Je nadšenie politických predstaviteľov oprávnené? Čo dohoda skutočne obsahuje a ako ovplyvní ekonomiku a finančné trhy?
Rovnako ako pri dohode s Mercosurom sa možno domnievať, že náhle ukončenie rokovaní po desaťročiach súvisí s kontraproduktívnou politikou Donalda Trumpa. Jeho administratíva spustila obchodné vojny takmer so všetkými partnermi naraz, čo urýchlilo vznik obchodných dohôd, ktorých cieľom bolo obísť Spojené štáty.
Jadrom dohody je zníženie ciel na automobily vyvážané do Indie. Indický trh je chránený enormnými clami na automobily, ktoré presahujú 100 %. Podľa dohody sa clá najskôr znížia na 40 % a potom na 10 %, s kvótou 200 000 vozidiel. Podobné opatrenia sa vzťahujú na elektrické vozidlá a ich súčiastky.
Druhým pilierom je zníženie alebo zrušenie ciel na priemyselné chemikálie, kozmetiku, farmaceutické výrobky a všetky druhy moderných strojov, vrátane CNC strojov.
V súčasnosti sú clá v týchto sektoroch približne 22 % a majú sa znížiť na nulu v horizonte 5 – 7 rokov, s určitými výnimkami. Podobné výnimky budú zabezpečené pre poľnohospodárstvo EÚ. Alkohol a regionálne produkty môžu očakávať zníženie ciel, pričom clá v tomto sektore sa pohybujú od 45 % do 150 %.
Matka všetkých dohôd?
Ale čo za to India dostane? Predovšetkým zníženie ciel na strane EÚ sa bude týkať všetkých druhov textilných výrobkov, morských plodov a šperkov. Clá v týchto segmentoch trhu sa predtým pohybovali od 4 % do 26 %. Indické spoločnosti budú môcť tiež počítať s ľahším prístupom na trh služieb, hlavne v oblasti IT, ale aj poradenstva, a deregulácia sa má týkať až 144 podsektorov.
Detail, ktorý sa v oficiálnych oznámeniach objavuje len zriedka, ale má zásadný význam, je časť o „uľahčenej mobilite“. Pre zamestnancov, ktorí sú súčasťou európskych pobočiek indických spoločností už pôsobiacich v Európe, bude zavedená řada ďalekosiahlych uľahčení, vrátane možnosti priviesť si rodinných príslušníkov a štandardizovaného systému povolení, ktorý umožní pracovníkom z Indie pohybovať sa po celom spoločenstve až tri roky.
Zároveň bude zrušený limit pre indických študentov na európskych univerzitách a absolventi získajú právo pracovať v EÚ najmenej 18 mesiacov.
Okrem toho bol vytvorený zjednodušený postup na predĺženie pobytu, ak absolvent nájde zamestnanie. Existuje viac ustanovení tohto druhu, ale trend a zámer nových riešení sú jednoznačné.
Na prvý pohľad je jasné, že výhody na oboch stranách nie sú symetrické. Európa získa colné úľavy, z ktorých bude profitovať niekoľko špecializovaných západoeurópskych spoločností, ako sú BMW, Stellantis, Volkswagen, BASF, Siemens alebo Infineon. Veľa získajú aj výrobcovia luxusného tovaru, ako sú LVMH a Kering, ako aj potravinárske koncerny, ako sú Danone alebo Ferrero.
Indickí obyvatelia budú mať ľahší prístup k najlepším automobilom na svete, najlepším potravinám, najmodernejším liekom, chemikáliám a strojom, ako aj k najúčinnejšej a najbezpečnejšej kozmetike... a na oplátku dostanú možnosť študovať na najlepších univerzitách na svete a pracovať v krajinách s najvyššou životnou úrovňou? Dohody podpísané predstaviteľmi EÚ sa čoraz viac začínajú podobať skôr na charitatívnu činnosť ako na obchod.
Otázky bez odpovedí
Zatiaľ čo dohoda s Mercosur poskytla Európe prístup k strategickým surovinám a zároveň umožnila ľahší vývoz špecialít európskeho priemyslu do Latinskej Ameriky bez významných ústupkov zo strany Európy, v prípade dohody s Indiou je ťažké vidieť podobné výhody.
Jediná vec, ktorú India ponúka Európe, je pracovná sila a textil. V oboch prípadoch je ich hlavnou výhodou nízka cena. Podľa najnovších údajov z EÚ zostáva miera nezamestnanosti na nízkej úrovni, blízko rekordných minim.
Zároveň je potrebné mať na pamäti, že napriek poklesu nezamestnanosti mladých ľudí v posledných rokoch zostáva na vysokej úrovni okolo 15 %. V tejto súvislosti takéto iniciatívy zvyšujú neistotu, najmä vzhľadom na rýchlo sa meniaci trh práce, okrem iného v dôsledku umelej inteligencie. Stojí tiež za to pripomenúť, že produktivita práce v Indii patrí medzi najnižšie na svete: je viac ako 20-krát nižšia ako v USA a 10-krát nižšia ako v Japonsku alebo Európe, pričom oficiálna miera nezamestnanosti v Indii je podľa správ nižšia ako európsky priemer.
Hrozba: ekonomická alebo existenčná?
Môžu vzniknúť aj pochybnosti o prístupe indických pracovníkov k infraštruktúre, údajom a počítačovým sieťam v Európe. Ako anekdotu možno uviesť koniec roka 2022. Keď straty ruských obrnených síl pripravili agresora o dynamiku na kľúčových úsekoch frontu, z ničoho nič sa objavili desiatky moderných tankov T-90. Mnohí Európania boli prekvapení, pretože predpokladali, že Rusko nemôže vyrábať tieto stroje bez západných komponentov – a už vôbec nie v takom rozsahu. A mali pravdu. Tieto konkrétne tanky boli stroje vyvezené pred rokmi do Indie a rýchlo predané Rusku. Predaj, dohodnutý v tajnosti na najvyšších úrovniach moci, bol kľúčom k dobytí notoricky známeho Bachmutu. India je jedným z pilierov, ktoré udržujú ruskú ekonomiku prostredníctvom nákupu ropy, a stovky indických občanov boli zadržané počas služby v ozbrojených silách Ruskej federácie.
Musíme sa opýtať: ak sa Európa úplne otvorí spolupráci s Indiou, ako dlho potrvá, kým sa francúzske senzory a optika opäť začnú hromadne objavovať na ruskej výzbroji? Alebo ako dlho potrvá, kým uvidíme indické autá, ktoré budú nápadne podobné modelom Volkswagen alebo BMW? Smerujeme k opakovaniu prípadu Číny, ktorá mala po vstupe do Svetovej obchodnej organizácie „liberalizovať“, ale nakoniec skončila len s modernou technológiou a priemyslom zameraným na konfrontáciu so Západom?
USA sa vracajú k rokovaniam
USA sa rýchlo vrátili k rokovaniam s Indiou po tom, ako sa India priblížila k Európe. Administratíva prezidenta oznámila podpísanie „dohody“. Oznámenie sprevádzalo nadšenie a patos typické pre Donalda Trumpa. Burza v Bombaji zdieľa toto nadšenie, pričom miestne indexy vzrástli až o 5 % vďaka tejto správe.
Medzi hlavné ustanovenia patrí vyhlásenie, že India má prestať dovážať ruskú ropu. Je všeobecne známe, že od začiatku vojny je India jedným z hlavných odberateľov ruskej ropy. Podľa rôznych odhadov Rusko dodáva do Indie až 40 % všetkej ropy. Pre Rusko to predstavuje viac ako 30 % celkového vývozu tejto komodity.
Treba mať na pamäti, že India nakupuje nielen ropu, ale aj plyn, uhlie a dokonca aj štiepne materiály. Odhadom ročných príjmov z obchodu s energetickými komoditami medzi Ruskom a Indiou na približne 40 miliárd USD a na základe údajov Ministerstva financií Ruskej federácie (a práce analytických centier založenej na nich) z rokov 2022–2024 možno vypočítať, že len nákupom ropy India financuje približne 20–30 % celého „obranného“ rozpočtu Ruska.
Informácie o nových colných sadzbách sú obzvlášť dôležité nielen pre Indiu, ale aj pre americké spoločnosti, ktoré sú silne angažované na indickom subkontinente:
- Exxon a Chevron – ktoré by mohli nahradiť ruské dodávky a špecialistov,
- Apple, Microsoft a Cisco – mnoho IT gigantov má v Indii obrovské zariadenia, ktorých produkty exportujú späť do USA,
- výrobcovia strojov a chemikálií, najmä pre poľnohospodárstvo, ako napríklad DuPont a Deere.
Stojí však za zmienku, že dohoda s USA zostáva vo veľkej miere deklaratívna a doterajšia politika Indie nenasvedčuje tomu, že by sa vzdala dodávok z Ruska. Donald Trump sám zostáva nestály a zjavne unavený z podpisovania dohôd s krajinami, ktoré sa ani nesnažia dodržiavať ich podmienky.
