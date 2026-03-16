Zhrnutie trhov: Európa sa pokúša o oživenie vďaka nádejám na obnovenie dopravy v Hormuzskom prielive 🚢

Trhy a spoločnosti
Indexy mažú časť strát vďaka nádejám na možné obnovenie dopravy v Hormuzskom prielive po tom, čo touto trasou úspešne prešiel prvý neiránsky tanker — vlastnený Pakistanskou národnou lodnou spoločnosťou — napriek zvýšenej úrovni hrozieb.
- Európa vedie rast: Nemecký DAX (DE40) stojí na čele oživenia so ziskom 1,1 %, ktorý je ťahaný najmä rastom akcií Commerzbank o 6,6 % po novej ponuke na prevzatie zo strany talianskej UniCredit. Amsterdam (NED25) a Londýn (UK100) rastú o 1 % a 0,9 %, zatiaľ čo rozvíjajúce sa trhy, ako napríklad Poľsko (W20: +0,2 %), naďalej zaostávajú.
- Sektorové zameranie: Ropní giganti zostávajú dominantní, keď sa Brent drží nad 100 USD za barel (Shell +1,3 %, BP +0,6 %). Rastú aj banky a realitné spoločnosti, ktoré podporuje výhlaď na zvyšovanie úrokových sadzieb v eurozóne.
- UniCredit vs. Commerzbank: UniCredit oznámila zámer získať 100 % Commerzbank (oproti súčasnému podielu 30 %), čo by vyvolalo výraznú konsolidáciu európskeho bankového sektora. Predstavenstvo Commerzbank však ponuku kritizovalo s tým, že jej chýba akvizičná prémia aj dostatočné podmienky, pričom generálna riaditeľka Bettina Orloppová opätovne potvrdila svoj záväzok k nezávislej stratégii.
- Zvýšené odporúčanie pre Bayer: Akcie Bayeru vyskočili takmer o 5 % po zvýšení odporúčania od UBS na „Buy“. Analytici sú optimistickí v súvislosti s možným urovnaním sporov okolo glyfosátu a silným výkonom liekov ako Nubeqa a Kerendia.
- Komodity a FX: Počiatočný tlak na ropu počas rannej seansy poľavil, pričom Brent a WTI klesli na 102 USD (-1,4 %), respektíve 95 USD (-3,5 %). Dollar Index (USDIDX) je pod tlakom (-0,35 %), čo signalizuje návrat rizikového apetítu. AUD a NZD rastú voči doláru približne o 0,9 %, zatiaľ čo EURUSD posilnil o 0,4 % na 1,148.
Volatilita spoločností v indexe Stoxx 600. Zdroj: Bloomberg Finance LP
Ekonomika a geopolitika
- Inflácia v Poľsku: Vo februári 2026 spomalila jadrová inflácia (bez potravín a energií) na 2,5 % medziročne, zatiaľ čo celkový CPI dosiahol 2,1 %. Tieto údaje NBP síce ukazujú slabnúce cenové tlaky v kľúčových segmentoch, zatiaľ však ešte nezohľadňujú najnovší šok v cenách energií.
- Koalícia pre Hormuzský prieliv: Donald Trump zvyšuje tlak na spojencov v NATO aj na Čínu, aby pomohli zabezpečiť Hormuzský prieliv, a varuje, že budúcnosť NATO je v stávke, ak členovia zostanú nečinní. USA plánujú oznámiť vznik mnohonárodnej eskortnej koalície už počas tohto týždňa.
- Postoj Iránu: Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arágčí spresnil, že z pohľadu Teheránu je prieliv „otvorený“, avšak striktne uzavretý pre USA, Izrael a ich „spojencov“, ktorí podľa neho uskutočnili „nespravodlivú agresiu“.
- Obchodné rokovania: Čínsky vyjednávač Li označil nedávne rokovania s USA za produktívne, pričom sa zamerali na možné predĺženie pozastavenia ciel.
- Kanada spomaľuje: Kanadská inflácia vo februári spomalila na 1,8 %. Hoci k zníženiu celkového čísla pomohol efekt porovnávacej základne, mesačné náklady na palivá napriek tomu vzrástli o 3,6 % v dôsledku konfliktu na Blízkom východe.
Dolár počas dnešného obchodovania oslaboval spolu s ropou. Zdroj: xStation5
