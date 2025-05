Intel bojuje s európskymi regulátormi kvôli antimonopolnej pokute vo výške 376 miliónov eur

Americký výrobca čipov Intel opäť vstúpil do právneho sporu s Európskou komisiou, tentoraz kvôli pokute vo výške 376 miliónov eur (421,4 milióna dolárov), ktorú EÚ v roku 2023 opäť uložila za protiprávne obmedzenie hospodárskej súťaže na trhu s procesormi x86. Spoločnosť považuje výšku sankcie za neprimeranú a nespravodlivú.

Prípad sa datuje až do roku 2009, kedy Európska komisia udelila vtedajšiu rekordnú pokutu vo výške 1,06 miliardy eur, pretože Intel údajne platil spoločnostiam HP, Acer a Lenovo, aby odložili alebo úplne upustili od uvedenia produktov konkurenčnej firmy AMD na trh. Hoci sa spoločnosti Intel v roku 2022 podarilo presvedčiť Tribunál (druhý najvyšší súd EÚ), aby pôvodné rozhodnutie zrušil, sudcovia potvrdili jednu časť rozsudku týkajúcu sa takzvaných „nahých obmedzení“ – priamych a otvorených zásahov do trhovej súťaže.

Intel sa proti tejto novej pokute opäť bráni pred Tribunálom s tvrdením, že išlo len o obmedzené a taktické kroky, ktoré nemožno označiť za systematickú stratégiu blokovania konkurencie. Právny zástupca Intelu Daniel Beard pred súdom uviedol, že Komisia nesprávne posúdila závažnosť konania a precenila jeho vplyv na celý trh s procesormi. Argumentoval tým, že tieto praktiky nemajú rovnaký vplyv ako cenová politika, ktorú súdy už skôr spochybnili.

Naopak zástupca Európskej komisie Pedro Caro de Sousa uviedol, že Komisia postupovala správne a pokuta zodpovedá závažnosti správania Intelu. Dodal, že suma predstavuje len 1 % obratu spoločnosti v čase porušenia pravidiel, a je tak podľa predpisov EÚ v medziach primeranosti.

Obě strany žádají soud, aby s konečnou platností stanovil výši pokuty. Rozhodnutí se očekává v příštích měsících a bude mít významný dopad na to, jak evropské antimonopolní orgány budou do budoucna posuzovat přímé zásahy do tržní soutěže technologických gigantů.

Graf INTC.US (D1)

Akcie Intelu (INTC.US) sa po dlhšom období konsolidácie vymanili z bočného trendu a aktuálne sa obchodujú okolo 21,54 USD, teda nad oboma kĺzavými priemermi – EMA 50 (oranžová) a SMA 100 (modrá). Tento prerazenie kľúčovej technickej úrovne možno vnímať ako prvý náznak potenciálnej zmeny trendu smerom nahor. RSI dosahuje hodnotu 53,7, čo potvrdzuje neutrálnu až mierne pozitívnu dynamiku, pričom na trhu nie je ani prekúpenosť, ani prepredanosť. Zároveň MACD zostáva v kladnom teritóriu, aj keď s miernym spomalením hybnosti, čo znamená, že rastový impulz potrebuje ďalšie potvrdenie.

Zdroj: xStation5

Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!

Konkurenčné spready

Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie

Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR

Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo: