Intel posilňuje kvôli možnému rozdeleniu TSMC a Broadcom 📈

Akcie Intelu vyskočili o viac než 9,5 % po správach, že Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) a Broadcom zvažujú samostatné dohody, ktoré by mohli amerického čipového giganta rozdeliť na dve entity. Tento dramatický vývoj by mohol znamenať zásadnú transformáciu polovodičového priemyslu, čo odráža ako nedávne problémy Intelu, tak meniace sa globálne prostredie výroby čipov.

Kľúčové body:

Broadcom skúma akvizíciu čipového dizajnu a marketingovej divízie Intelu.

TSMC zvažuje prevzatie časti alebo všetkých výrobných zariadení Intelu.

Rokovania sú v počiatočnej fáze a zatiaľ neboli predložené žiadne formálne ponuky.

Každá dohoda by vyžadovala schválenie americkou vládou.

Navrhovaná štruktúra

Navrhované rozdelenie by vytvorilo dve samostatné operácie vychádzajúce zo súčasnej štruktúry Intelu. Broadcom skúma možnosť prevzatia podnikania v oblasti návrhu čipov a marketingu, zatiaľ čo TSMC sa zaoberá možnosťou ovládnutia výrobných závodov Intelu, prípadne ako súčasť investičného konzorcia. Obe spoločnosti pracujú nezávisle a diskusie sú stále v ranom štádiu, pričom Intelova správna rada zatiaľ neobdržala žiadne formálne ponuky.

Regulačné prostredie

Situácia vzbudila značnú pozornosť administratívy Donalda Trumpa. Do rokovaní s potenciálnymi investormi a vládnymi predstaviteľmi sa zapojil aj dočasný výkonný predseda Intelu Frank Yeary. Biely dom naznačil, že prezident by pravdepodobne odmietol akúkoľvek dohodu zahŕňajúcu zahraničnú kontrolu nad továrňami Intelu, vzhľadom na kľúčovú úlohu spoločnosti v národnej bezpečnosti. Tento postoj komplikuje možné dohody, najmä pokiaľ ide o zapojenie TSMC.

Výzvy v oblasti výroby

Výrobný aspekt dohody čelí značným prevádzkovým výzvam. Prispôsobenie výrobných závodov Intelu špecifikáciám TSMC by si vyžadovalo rozsiahle investície a špičkové inžinierske kapacity. Prísne imigračné pravidlá by mohli obmedziť schopnosť TSMC nasadiť svojich inžinierov v USA, keďže mnohí pochádzajú z Taiwanu a ďalších krajín mimo Ameriky. Navyše, financovanie Intelu v rámci programu CHIPS Act obsahuje podmienky, ktoré vyžadujú, aby spoločnosť zachovala väčšinové vlastníctvo svojich výrobných zariadení, čo ešte viac komplikuje potenciálnu dohodu.

Trhový kontext

Otváranie Intelu voči takýmto zásadným zmenám prichádza po náročnom období pre spoločnosť. Cena jej akcií v roku 2024 klesla približne o 60 %, čo v decembri viedlo k odchodu generálneho riaditeľa Pata Gelsingera. Intel mal problémy udržať krok s TSMC v pokročilej výrobe čipov a prakticky zmeškal boom umelej inteligencie, ktorému dominuje Nvidia. Rastúca konkurencia zo strany Advanced Micro Devices v segmente procesorov ešte viac oslabuje jeho trhovú pozíciu.

Názory analytikov

Analytici majú na potenciálne dohody zmiešané názory. Analytik Bloomberg Intelligence Charles Shum varuje, že TSMC riskuje svoju ziskovosť a konkurenčnú výhodu, ak investuje do amerických tovární Intelu, pričom upozorňuje na problémy s integráciou a oneskorenú návratnosť investícií až do roku 2027. Naopak, analytik Cantor Fitzgerald C.J. Muse je optimistickejší a tvrdí, že pretrvávajúce špekulácie o rozdelení návrhu a výroby čipov v Inteli majú pravdepodobne reálny základ.

Aktuálne prípravy

Intel už začal pripravovať svoju štruktúru na možné zmeny. Spoločnosť teraz prevádzkuje svoje továrne ako samostatné jednotky a prijíma objednávky od interných návrhových tímov aj externých zákazníkov. Finančné výsledky výrobnej divízie sú teraz vykazované samostatne a existujú plány na vytvorenie dcérskej spoločnosti s vlastnou správnou radou. Táto reorganizácia by mohla uľahčiť externé investície do výrobných operácií, či už zo strany zákazníkov alebo súkromného kapitálu.

Intel (D1 interval)

Akcie Intelu sa obchodujú nad 200-dňovým kĺzavým priemerom (SMA) a aktuálne sa blížia novembrovému maximu. Býci sa zamerajú na uzavretie cenovej medzery z augusta na úrovni 29 USD, zatiaľ čo medvede budú cieliť na retest 100-dňového SMA na úrovni 21,98 USD. RSI dosahuje vyššie maximá v prekúpenej zóne a MACD sa naďalej rozširuje, čo naznačuje silnú rastovú dynamiku.