Ekonomický kalendár: Zápisnica zo zasadnutí BoC v centre pozornosti

Futures kontrakty naznačujú zmiešaný začiatok dnešného obchodovania v Európe.
Investori čakajú na konečné údaje o inflácii spotrebiteľských cien v Španielsku, správu o HDP z Poľska, zápisnicu z kanadských zasadnutí, údaje o zásobách ropy a početné prejavy bankárov Fedu.
Na finančných trhoch začíname nový deň. Ázijská seansa sa ukázala byť pozitívna po tom, čo hlavné európske indexy včera dosiahli nové historické maximá. Futures kontrakty na európske indexy však naznačujú opatrný postoj investorov. Kontrakty DE40 vzrástli o 0,05 % a kontrakty EU50 o 0,06 %. Investori dnes zareagujú na zverejnenie štvrťročných výsledkov a niekoľkých makroekonomických správ:
Kľúčové makroekonomické publikácie dňa:
09:00 AM BST, Španielsko - Inflácia pre Júl:
- Španielsky HICP: prognóza -0,4 % medzimesačne; predchádzajúca prognóza 0,7 % medzimesačne;
- Španielsky index spotrebiteľských cien: prognóza -0,1 % medzimesačne; predchádzajúca prognóza 0,7 % medzimesačne;
- Španielsky HICP: prognóza 2,7 % medziročne; predchádzajúca prognóza 2,3 % medziročne;
- Jadrový index spotrebiteľských cien: prognóza 2,3 % medziročne; predchádzajúca prognóza 2,2 % medziročne;
10:00 AM BST, USA- IEA mesačný report
16:30 PM BST, USA- EIA Data:
Produkcia destilovaného paliva: predchádzajúca -0,104 mil.;
Týždenné zásoby destilátov EIA: predchádzajúce -0,565 mil.;
Zásoby ropy Cushing: predchádzajúce 0,453 mil.;
Produkcia benzínu: predchádzajúca -0,239 mil.;
Zásoby vykurovacieho oleja: predchádzajúce -0,456 mil.;
Dovoz ropy: predchádzajúce -0,794 mil.;
Zásoby benzínu: predchádzajúce -1,323 mil.;
Zásoby ropy: prognóza -0,900 mil.; predchádzajúce -3,029 mil.;
Týždenné miery využitia rafinérií podľa EIA: predchádzajúca miera využitia 1,5 %;
Rafinéria EIA: predchádzajúca produkcia ropy vo svete vecí svetových;
19:30 PM BST, USA- Verejný prejav člena FOMC Raphaela Bostica.
19:30 PM BST, Kanada - Zverejnenie záposnice BoC.
