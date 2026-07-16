J.B. Hunt Transport prekonáva odhady v 2Q 2026: intermodálna preprava ťahá rekordné výsledky

J.B. Hunt Transport Services je jedna z najväčších severoamerických prepravných a logistických spoločností, ktorej kľúčový biznis stojí na tzv. intermodálnej preprave. Intermodálna preprava spočíva v preprave tovaru v kontajneroch za použitia viacerých dopravných prostriedkov — typicky vlaku, nákladného auta alebo lode — pričom samotný náklad sa pri prechode medzi módmi vôbec neprekládá. Vlak zabezpečuje energeticky úsporný diaľkový transport, nákladné auto zasa flexibilitu pri zvážaní a rozvoze od dverí k dverám — spolu tvoria nákladovo efektívny a spoľahlivý systém. Okrem intermodálu spoločnosť prevádzkuje segmenty zahŕňajúce zmluvné dedikované služby, kamiónovú dopravu, zásielkovú prepravu (LTL), doručovanie na poslednú míľu a integrovanú logistiku.
Po uzavretí riadnej obchodnej relácie, keď akcie oslabili o 1,63 % na 276,28 USD, prišli výsledky za druhý štvrťrok 2026, ktoré trh prekvapili výrazne pozitívne. Spoločnosť vykázala zisk na akciu 1,91 USD a tržby 3,5 miliardy USD, zatiaľ čo analytici očakávali 1,73 USD na akciu a tržby 3,23 miliardy USD. Prevádzkový zisk vzrástol o 32 % na 259,5 milióna USD a prevádzková marža sa zlepšila na 7,4 %. Zisk na akciu prekonala odhady o 0,18 USD, teda o 10,4 %, a tržby prekonali výhľad o 270 miliónov USD, resp. 8,36 %.
Motorom výsledkov bol práve intermodálny segment. Intermodálne tržby vzrástli o 22 % na 1,75 miliardy USD a prevádzkový zisk tohto segmentu skočil o 58 % na 150,9 milióna USD, pričom počet prepravených zásielok vzrástol o 10 % a výnos na zásielku o 11 %. Intermodálne objemy pritom dosiahli štvrťročný rekord a spoločnosť uviedla, že získala podiel na trhu naprieč svojimi segmentmi. Segment zmluvných dedikovaných služieb zvýšil tržby o 9 % na 921 miliónov USD, zatiaľ čo divízia integrovaných kapacitných riešení (ICS) vzrástla o 49 % na 388 miliónov USD a prvýkrát vykázala prevádzkový zisk, po tom čo rok predtým generovala stratu.
Vedenie spoločnosti opísalo prostredie ako štrukturálne sa meniace. Generálna riaditeľka Shelley Simpson na konferenčnom hovore 15. júla uviedla, že kapacita sa v celom odvetví sprísnila a že „sprísnenie bolo badateľné počas celého štvrťroka, vrátane výrazného zlomu v okolí každoročnej kontrolnej akcie Roadcheck začiatkom mája, ktorý pretrváva", pričom dopyt sa síce postupne zlepšuje, avšak trhové napätie pochádza primárne zo strany ponuky. Simpson zdôraznila, že firma na príchod lepšieho cyklu nečakala: „Strávili sme posledné štyri roky prípravou naň," a táto stratégia podľa nej umožnila získať trhový podiel. Finančný riaditeľ Brad Delco doplnil, že za uplynulý rok spoločnosť eliminovala viac ako 135 miliónov USD v štrukturálnych nákladoch.
Z pohľadu bilancie celkový dlh klesol na približne 1,15 miliardy USD z 1,72 miliardy USD pred rokom, pričom spoločnosť odkúpila približne 392 000 vlastných akcií za 98 miliónov USD a zostávajúca autorita na spätné odkupy činí 791 miliónov USD. Výsledky posunuli akcie v po-burzovom obchodovaní o 7,91 % vyššie — ak by tento pohyb bol potvrdený pri otvorení riadnej relácie, akcie by sa priblížili svojmu 52-týždňovému maximu. Trh čiastočnú slabosť z aprílového výpredaja prepisuje, no kľúčová otázka zostáva: či trhové napätie na strane ponuky vydrží dostatočne dlho, aby umožnilo trvalejšiu obnovu cien prepravy.
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