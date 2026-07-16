Anthropic mieri na burzu a začína stretnutia s investormi 💰

Spoločnosť Anthropic sa začína pripravovať na potenciálne jeden z najväčších burzových debutov v technologickom sektore. Banky podieľajúce sa na plánovanej ponuke podľa dostupných informácií organizujú v nasledujúcich týždňoch stretnutia medzi investormi a vedením firmy, ktorá stojí za chatbotom Claude.
Anthropic zvažuje vstup na burzu už v októbri a mohla by tak predbehnúť svojich najväčších konkurentov. OpenAI má podľa uvedených informácií aktuálne počítať s burzovým debutom až v roku 2027, zatiaľ čo čínsky DeepSeek sa na IPO takisto pripravuje, jeho presný harmonogram však zatiaľ nie je známy.
Obe americké spoločnosti už údajne podali dokumenty k verejnej ponuke neverejnou cestou. V prípade Anthropic však naďalej platí, že termín, veľkosť ponuky aj ďalšie podmienky sa môžu zmeniť.
Anthropic ťaží z rýchleho rastu dopytu po AI
- Prípravy na IPO prichádzajú po období silného rastu tržieb, ktorý podporila rastúca popularita modelov Claude. Významnú úlohu zohrávajú najmä nástroje určené na programovanie a automatizáciu vývoja softvéru.
- Práve oblasť generovania a úprav kódu sa stala jedným z najrýchlejšie rastúcich segmentov trhu s umelou inteligenciou. Firmy sú ochotné investovať do nástrojov, ktoré dokážu zrýchliť prácu vývojárov, znížiť náklady a automatizovať rutinné úlohy. Anthropic sa preto snaží profilovať nielen ako výrobca spotrebiteľského chatbota, ale aj ako kľúčový dodávateľ AI riešení pre podniky.
- Silný dopyt po modeloch Claude môže byť jedným z hlavných argumentov pri rokovaniach s potenciálnymi investormi. Tí však budú okrem rastu tržieb sledovať aj vysoké náklady na vývoj, prevádzku dátových centier a nákup výpočtovej kapacity.
V ceste stojí politická a regulačná neistota
- Hoci Anthropic vykazuje rýchly rast, firma čelí aj neistote spojenej so vzťahom k americkej administratíve. Vláda Donalda Trumpa predtým na krátky čas zaviedla obmedzenia zahraničného prístupu k dvom významným modelom spoločnosti.
- Anthropic sa tiež dostal do sporu s americkým ministerstvom obrany po tom, ako ho úrad označil za možné riziko pre dodávateľský reťazec Spojených štátov. Spoločnosť sa proti tomuto rozhodnutiu bránila žalobou.
- Tieto udalosti môžu byť pre investorov dôležité, pretože ukazujú, že podnikanie v oblasti pokročilej umelej inteligencie je čoraz viac ovplyvňované národnou bezpečnosťou, exportnými obmedzeniami a politickými vzťahmi. Regulačné riziká by preto mohli mať vplyv na ocenenie aj záujem investorov o plánovanú ponuku.
Na IPO pracujú najväčšie banky z Wall Street
- Anthropic pri príprave vstupu na burzu spolupracuje s poprednými investičnými bankami Morgan Stanley, Goldman Sachs a JPMorgan Chase. Zapojenie týchto inštitúcií naznačuje, že by mohlo ísť o mimoriadne rozsiahlu ponuku.
- Podľa poskytnutých informácií bola spoločnosť po májovom investičnom kole ocenená na 965 miliárd dolárov. Takáto valuácia by z Anthropic urobila jednu z najhodnotnejších súkromných firiem na svete a prvýkrát by ju dostala pred OpenAI.
- Práve ocenenie však bude patriť medzi najcitlivejšie témy celého IPO. Investori budú posudzovať, či rýchly rast tržieb a potenciál trhu s AI odôvodňujú mimoriadne vysokú valuáciu, najmä v prostredí tvrdej konkurencie a masívnych kapitálových výdavkov.
Anthropic chce predbehnúť OpenAI aj DeepSeek
- Vstup na burzu na jeseň by Anthropic poskytol významnú časovú výhodu. Firma by sa mohla stať prvým z popredných vývojárov generatívnej AI, ktorý ponúkne svoje akcie verejným investorom.
- OpenAI údajne posunula svoj predpokladaný debut z jesene 2026 na rok 2027. DeepSeek medzitým pripravuje vlastnú ponuku a dokumenty by mohol podať ešte tento rok. Anthropic by tak mohol využiť obdobie, keď je záujem investorov o AI spoločnosti mimoriadne vysoký, no na burze stále chýba priama možnosť investovať do najväčších vývojárov základných jazykových modelov.
- Úspešné IPO by tiež mohlo firme priniesť nový kapitál na vývoj pokročilejších modelov, nákup výpočtového výkonu a expanziu do ďalších podnikových služieb. Zároveň by však prinieslo väčší tlak na transparentnosť, pravidelné zverejňovanie výsledkov a rýchlejšiu cestu k ziskovosti.
Umelá inteligencia opäť oživuje trh s IPO
- Záujem o spoločnosti spojené s umelou inteligenciou výrazne podporuje celý trh s primárnymi úpismi akcií. Tohtoročné burzové ponuky podľa uvedených údajov získali celkovo 227,5 miliardy dolárov, ak sa nezapočítajú prázdne schránky a ďalšie finančné spoločnosti. Ide o najvyšší objem od roku 2021.
- Investori vyhľadávajú nielen samotných vývojárov AI modelov, ale aj spoločnosti dodávajúce čipy, dátové centrá, energetickú infraštruktúru alebo cloudové služby. Záujem o umelú inteligenciu tak vytvára široký investičný príbeh, ktorý zasahuje veľkú časť technologického trhu.
- Pre Anthropic predstavuje súčasná situácia atraktívnu príležitosť. Firma môže využiť silnú náladu na trhu a rastúci dopyt po AI akciách. Zároveň však riskuje, že mimoriadne vysoké očakávania investorov vytvoria tlak, ktorý bude po vstupe na burzu náročné naplniť.
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