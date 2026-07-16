📈 Víťazi a porazení z S&P 500 (15.7.2026)

Víťazi:
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PayPal Holdings Inc. (PYPL) +17,20 % – Globálny líder v oblasti digitálnych platieb a online finančných prevodov.
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BlackRock, Inc. (BLK) +6,61 % – Najväčší správca aktív na svete, poskytuje investičné a poradenské služby inštitúciám aj jednotlivcom.
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CBRE Group, Inc. (CBRE) +6,23 % – Najväčšia svetová spoločnosť zaoberajúca sa investíciami do komerčných nehnuteľností a realitnými službami.
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Invesco Ltd. (IVZ) +5,45 % – Globálna investičná spoločnosť, ktorá spravuje podielové fondy a ETF.
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Bank of New York Mellon Corp (BNY) +5,12 % – Jedna z najstarších amerických bánk, špecializuje sa na podnikovú a investičnú správu aktív.
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Booking Holdings Inc. (BKNG) +4,55 % – Popredný svetový poskytovateľ online cestovných a rezervačných služieb (vlastní napr. Booking.com).
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Cintas Corporation (CTAS) +4,36 % – Poskytuje špecializované firemné služby, ako sú pracovné uniformy, čistiace rohože a vybavenie pre prvú pomoc.
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HCA Healthcare, Inc. (HCA) +4,21 % – Jeden z najväčších súkromných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a prevádzkovateľov nemocníc v USA.
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Apple Inc. (AAPL) +4,01 % – Globálny technologický gigant, výrobca spotrebnej elektroniky (iPhone, Mac) a poskytovateľ digitálnych služieb.
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KKR & Co. Inc. (KKR) +3,85 % – Popredná globálna investičná spoločnosť spravujúca alternatívne aktíva, vrátane private equity a realít.
Porazení:
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Pentair plc (PNR) -15,01 % – Vyrába systémy na úpravu, filtráciu a riadenie toku vody, vrátane bazénového vybavenia.
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Erie Indemnity Company (ERIE) -11,86 % – Americká poisťovacia spoločnosť zameraná na poistenie majetku, zodpovednosti a životné poistenie.
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Dell Technologies Inc. (DELL) -9,89 % – Vyrába osobné počítače, servery, zariadenia pre ukladanie dát a poskytuje firemné IT služby.
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The Progressive Corporation (PGR) -9,43 % – Jedna z najväčších amerických poisťovní, známa predovšetkým poistením motorových vozidiel.
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Western Digital Corporation (WDC) -8,78 % – Vyvíja a vyrába pevné disky (HDD), flash pamäte a ďalšie riešenia pre ukladanie dát.
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Elevance Health Inc. (ELV) -8,65 % – Veľká americká zdravotná poisťovňa a poskytovateľ riadenej zdravotnej starostlivosti (predtým známa ako Anthem).
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Sandisk Corporation (SNDK) -8,12 % – Zavedený výrobca flash pamätí a dátových úložísk (dnes spadá pod spoločnosť Western Digital).
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Micron Technology, Inc. (MU) -8,02 % – Patrí k najväčším svetovým výrobcom pamäťových čipov (DRAM) a dátových úložísk (NAND flash).
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Lumentum Holdings Inc. (LITE) -7,71 % – Vyrába a predáva optické a fotonické produkty pre telekomunikačné siete a komerčné lasery.
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Marvell Technology, Inc. (MRVL) -7,27 % – Vyvíja a vyrába polovodiče a čipy pre dátové centrá, siete a úložné riešenia.
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