Japonský jen klesá. Ministerstvo hrozí intervenciou.

Japonský jen oslabil na osemmesačné minimum v dôsledku politickej neistoty a rozdielu v úrokových sadzbách medzi Japonskom a USA.
Vláda zvyšuje rétoriku a nevylučuje devízovú intervenciu, ak by kurz prekročil hranicu 155–160 jenov za dolár.
Slabá mena zvyšuje inflačný tlak, čo by mohlo prinútiť Bank of Japan zvážiť mierne zvýšenie sadzieb na konci októbra.
Japonský jen v piatok klesol na nové osemmesačné minimum voči americkému doláru, napriek pokusom novo zvoleného lídra vládnucej Liberálnej demokratickej strany (LDP) upokojiť trhy. Minister financií Katsunobu Kato reagoval na pokračujúci pokles meny prísnym varovaním, v ktorom zdôraznil, že vláda pozorne sleduje možné zvýšené pohyby na devízovom trhu.
Politické pozadie a reakcia vlády
Pokles japonského jenu nastal krátko po prekvapivom víťazstve Sanae Takaichi na čele LDP. Takaichi je známa svojím pro-rastovým postojom a podporou expanzívnej fiškálnej a menovej politiky. Jej víťazstvo dočasne znížilo očakávania, že Bank of Japan (BOJ) čoskoro opäť zvýši úrokové sadzby, čo ďalej oslabilo menu. Hoci sa nová líderka snažila zdôrazniť, že nepodporuje nadmerne slabý jen a že rozhodnutia o úrokových sadzbách sú výlučne v kompetencii centrálnej banky, tieto vyhlásenia nedokázali upokojiť trhy. Kato následne sprísnil svoju rétoriku, čo podnietilo špekulácie, že vláda sa pripravuje na možnú intervenciu na devízovom trhu, ak kurz bude pokračovať smerom k hranici 160 jenov za dolár.
História intervencií
Japonské ministerstvo financií v minulosti niekoľkokrát zasiahlo na podporu meny, naposledy v roku 2024, keď zasiahlo na úrovni okolo 158 – 162 jenov za dolár. Od roku 2022 vláda vynaložila približne 24,5 bilióna jenov (160 miliárd USD) na obranu výmenného kurzu. Predstavitelia ministerstva a BOJ opakovane zdôrazňovali, že sa nezaujímajú o konkrétnu úroveň výmenného kurzu, ale o stabilitu trhu a tempo zmien. Podľa Kata má slabší jen pozitívne aj negatívne účinky – pomáha exportérom, ale zároveň zvyšuje dovozné ceny a inflačný tlak.
Dopady a výhľad
Okrem menových faktorov ovplyvňuje trhy aj neistota týkajúca sa politickej stability. Takaichi v súčasnosti rokuje o pokračovaní koaličnej spolupráce s menšou stranou Komeito, ale dohoda ešte nie je istá. Ďalší vývoj výmenného kurzu bude závisieť predovšetkým od postoja BOJ. Slabý jen zvyšuje dovozné ceny a tým aj inflačný tlak, čo by mohlo urýchliť rozhodnutie centrálnej banky o miernom zvýšení sadzieb. Trh v súčasnosti odhaduje pravdepodobnosť zmeny úrokovej politiky na zasadnutí 30. októbra na približne 21 %. Ak oslabovanie bude pokračovať, rastie riziko, že Tokio bude ďalej intervenovať na devízovom trhu, najmä ak kurz prekoná hranicu 155-160 jenov za dolár.
Vývoj kurzu jenu
Okolo 11:00 SEČ sa japonský jen obchodoval na úrovni 152,7 USD/JPY, po krátkom oslabení na 153,27. Japonský jen počas týždňa oslabil približne o 3,6 %, čo predstavuje jeho najväčší týždenný pokles za posledný rok. Oslabenie meny je výsledkom kombinácie politickej neistoty, očakávaní týkajúcich sa menovej politiky a posilňovania dolára.
Graf: USDJPY (H1)
