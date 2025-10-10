Cena ropy klesá po uzavretí prímeria v Gaze, trh opúšťa rizikovú prémiu

- Ceny ropy klesli po oznámení prímeria medzi Izraelom a Hamasom.
Ceny ropy dnes mierne oslabili po tom, čo predchádzajúci deň klesli približne o 1,6 % v reakcii na zmiernenie geopolitických rizík v dôsledku prímeria medzi Izraelom a Hamasom. Investori reagovali na prvú fázu mierového plánu, dohodnutého za podpory USA, ktorého cieľom je ukončiť vojnu v Gaze.
Brent crude klesol o 66 centov (–1 %) na 64,56 USD za barel, zatiaľ čo americká WTI stratila 61 centov (–1 %) a obchoduje sa na úrovni 60,90 USD. Podľa hlavného komoditného analytika SEB Bjarneho Schieldropa k poklesu cien prispieva fakt, že „situácia v oblasti Suezského prieplavu a Červeného mora sa môže vďaka prímeriu stabilizovať.“
Aj napriek piatkovému poklesu sú Brent aj WTI na ceste k týždennému rastu. Brent si pripísal približne +1 %, zatiaľ čo WTI zostala prakticky bezo zmeny, čo kontrastuje s prudkým poklesom z minulého týždňa.
Podpísané prímerie medzi Izraelom a Hamasom zahŕňa ukončenie bojov, čiastočné stiahnutie izraelských síl z Gazy a výmenu zajatcov. Tento vývoj môže znížiť napätie v regióne a zmierniť obavy z útokov na obchodné lode, najmä zo strany jemenských Húsíov, ktorí od roku 2023 útočia na plavidlá v Červenom mori.
Pozornosť trhu sa teraz sústreďuje na rovnováhu medzi ponukou a dopytom. OPEC+ v nedeľu oznámila miernejšie zvýšenie produkcie, než sa pôvodne očakávalo, čo čiastočne upokojilo obavy z nadbytku ropy. Analytici BMI upozornili, že „očakávaný prudký nárast ponuky sa zatiaľ neprejavil vo výraznejšom poklese cien.“
Trh zároveň znepokojuje možnosť dlhodobejšieho rozpočtového patu v USA, ktorý by mohol oslabiť americkú ekonomiku a tým aj dopyt po rope.
Graf OIL.WTI (H1)
Cena OIL.WTI sa aktuálne obchoduje okolo 60,83 USD za barel, pričom sa blíži k úrovni 60,32 USD, ktorá v minulosti slúžila ako support. Technický obraz je aktuálne jednoznačne medvedí. Cena klesla pod kĺzavé priemery EMA 50 (61,71 USD) aj SMA 100 (61,88 USD), čo naznačuje zhoršený sentiment a prevahu predajcov. Tento prieraz potvrdzuje pokračujúci zostupný trend, ktorý trvá už niekoľko obchodných seancií. CCI sa nachádza na výrazne nízkej úrovni –194,7, čo naznačuje silné prepredanie trhu. To síce môže naznačovať krátkodobý priestor na technický odraz, no aktuálne momentum stále poukazuje na pokles. Momentum osciluje okolo hodnoty 97,6, čo zodpovedá oslabenému rastovému tempu.
Zdroj: xStation5
