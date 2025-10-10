DAX: DE40 sa snaží udržať dynamiku 📈Brenntag a ArcelorMittal pod tlakom

-
Európske indexy otvorili v piatok s opatrnými ziskami; DE40 vzrástol o 0,05 %.
-
Siemens a MTU Aero Engines sú najslabšími spoločnosťami na indexe DAX; Mercedes-Benz a Continental vedú v raste.
-
Akcie spoločnosti Brenntag sú pod tlakom po znížení ratingu od UBS; akcie spoločnosti ArcelorMittal klesajú po zmene ratingu a komentári od Goldman Sachs.
-
Európske indexy otvorili s opatrnými ziskami, lokálne čiastočne podporené nádejami na zmiernenie politickej krízy vo Francúzsku. Volatilita by sa mohla zvýšiť okolo 16:00, keď budú zverejnené údaje Michiganskej univerzity o spotrebiteľskej dôvere a inflačných očakávaniach.
DE40 (H1 interval)
Nemecký futures kontrakt na index DAX (DE40) osciluje okolo 24 750 bodov a testuje 50-periodový EMA (oranžová čiara) na hodinovom grafe, čo je navyše podporené predchádzajúcimi cenovými reakciami.
Zdroj: xStation5
Najaktívnejšie akcie na nemeckom indexe DAX. Zdroj: Bloomberg Finance L.P.
UBS znížila cenu za Brenntag
UBS znižuje rating spoločnosti Brenntag na „Predať“ a znižuje cieľovú cenu na 45 EUR (z 56 EUR) s odvolaním sa na zhoršenie výhľadu. Akcie dnes klesli takmer o 4 %.
-
Slabý dopyt na koncových trhoch a nadmerná kapacita v chemickom priemysle pravdepodobne budú tlačiť na objemy a marže distribútorov chemikálií minimálne do prvej polovice roka 2026, napísala analytička Nicole Manion.
Prognózy ziskov na roky 2025 – 2027 boli znížené výrazne pod konsenzus, keďže UBS vidí zvýšené riziko pre tržby a ziskovosť; táto prognóza naznačuje dlhší pokles, než aký trh v súčasnosti predpokladá.
Brenntag (D1)
Akcie spoločnosti Brenntag už nejaký čas klesajú a pohybujú sa blízko úrovní, ktoré boli naposledy zaznamenané v auguste 2020. Napriek tomu zostáva hodnota P/E chemickej skupiny na vysokých dvojciferných číslach.
Zdroj: xStation5
Oceľový gigant pod tlakom
Goldman Sachs znižuje rating spoločnosti ArcelorMittal (MT) z „Kúpiť“ na „Neutrálny“ a zároveň zvyšuje cieľovú cenu na 30 EUR (z 29 EUR). V dôsledku toho akcie dnes klesajú o viac ako 2 %, čím sa predlžuje pokles z viacročných maxím.
- Podľa GS sa optimistická téza do značnej miery naplnila: deflácia cien surovín podporila marže a vyhliadky na účinné ochranné opatrenia na kľúčových trhoch posilnili náladu. Po približne 55 % náraste od pridania na nákupný zoznam sa akcia teraz javí ako plne ocenená.
- Pomer rizika a odmeny je vyvážený: rast závisí od trvalého vplyvu nákladov a konzistentnej implementácie politík EÚ; riziká poklesu zahŕňajú obrat v oblasti železnej rudy/metalického uhlia alebo vyššie náklady na energiu, ktoré znižujú spready, slabšie presadzovanie ochranných opatrení, neistotu v oblasti ciel a riziká pre ziskovosť spoločného podniku v Indii.
Arcelor Mittal (D1)
Zdroj: xStation5
