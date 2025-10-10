⏫🔝Striebro o 4 %

- Striebro dosiahlo hranicu 50 dolárov: Cena striebra vzrástla o viac ako 4 % a po včerajšom rekordnom maxime bojuje o historické uzavretie nad 50 dolármi.
-
Býčí signál: Pomer zlata k striebru klesá, čo naznačuje silný potenciál rastu striebra, pričom technické ukazovatele zatiaľ nenaznačujú extrémne úrovne prekúpenosti.
-
Kľúčové úrovne: V prípade korekcie sledujte rezistenciu na úrovni 55 USD/oz a support na úrovni 45 USD/oz.
Striebro včera dosiahlo nové historické maximum a prekonalo vrcholy zo začiatku 80. rokov a roku 2011. Rozhodujúce však bolo, že sa mu nepodarilo uzavrieť obchodovanie nad 50 dolármi za uncu. Zatiaľ čo zlato včera zaznamenalo silnejšiu korekciu, striebro začalo piatkové ráno s robustnými ziskami. Tieto rasty sa zrýchlili na viac ako 3,5 %, pričom kov sa teraz obchoduje za približne 50,90 dolára za uncu, čo vytvára podmienky pre potenciálne rekordnú uzatváraciu cenu.
Technické ukazovatele a historický kontext
Pri skúmaní súčasných úrovní striebra a jeho odchýlok od kľúčových priemerov pozorujeme, že zlato je podľa historických štandardov drahé, ale zatiaľ nie extrémne. Silné nadhodnotenie striebra je typicky indikované päťnásobnou odchýlkou od jeho päťročného kĺzavého priemeru, 4-4,5-násobnou odchýlkou od jeho jednoročného priemeru a trojnásobnou odchýlkou od jeho 100-dňového priemeru.
Striebro je momentálne drahé, ale zatiaľ nie sú prítomné silné technické signály prekúpenosti. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Pri pohľade na pomer zlata k striebru pozorujeme pokles pod 10-ročný priemer. V posledných rokoch tento pomer len zriedka klesol pod tento priemer. Ak však býčia fáza na trhu s drahými kovmi ešte neskončila, stojí za to pripomenúť si začiatok predchádzajúceho desaťročia, keď sa cena striebra tiež priblížila k 50 dolárom za uncu a pomer výrazne klesol pod svoj priemer. V roku 2011 dokonca klesol pod dlhodobý priemerný rozsah 50 – 53 bodov.
Za predpokladu, že zlato by v nasledujúcich mesiacoch mohlo dosiahnuť 4 200 dolárov a pomer by mohol klesnúť na 70 bodov, znamenalo by to ocenenie striebra na 60 dolárov za uncu. Naopak, tento pomer funguje obojsmerne: pri poklese striebro zvyčajne klesá rýchlejšie ako zlato. 10 % korekcia zo súčasných úrovní zlata by znamenala 3 600 dolárov za zlato. Ak by pomer stúpol na 90, striebro by malo hodnotu 40 dolárov.
Pomer zlata k striebru klesá pod 80 bodov, čo v prípade pokračujúceho rastu drahých kovov môže signalizovať extrémne optimistický výhľad pre striebro. Ako to však bolo v posledných štyroch rokoch, mohlo by to byť aj krátkodobým ukazovateľom nadhodnotenia striebra. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Výhľad a kľúčové úrovne
Cena striebra vzrástla o viac ako 4 %, čím sa takmer vyrovnala včerajším rekordom. Za predpokladu, že rast striebra ešte neskončil, silné rozpätie pohybu od roku 2011 naznačuje potenciálne ciele pre tento kov v rozmedzí 59 – 60 USD. Najbližšia silná rezistencia, založená na 113 % Fibonacciho rozšírení, je okolo 55 USD za uncu. V prípade korekcie by sa podpora mala hľadať v blízkosti 45 USD za uncu, čo zodpovedá 23,6 % retracementu celej rastúcej vlny, ktorá začala v apríli a mohla by kulminovať v blízkosti súčasných úrovní.
