Je dnešná situácia na akciovom trhu podobná Dotcom bubline?

Výrazný rast technologických akcií posledných rokov sa zvykne prirovnávať k situácii spred približne 25 rokov, kedy praskla na americkom akciovom trhu Dotcom bublina. Na prvý pohľad podobnosť medzi aktuálnou situáciou a minulosťou existuje, keďže v oboch prípadoch ťahal rast akcií najmä technologický sektor a investori verili novej technológii, ktorou bol vtedy internet a dnes AI. Ak sa ale pozrieme na čísla tak zistíme, že sú tieto dve situácie dosť odlišné.

Peknú infografiku totiž priniesol web VisualCapitalist, ktorý porovnáva pri najväčších spoločnostiach vtedy a dnes 4 metriky, ktorými sú %, ktoré dané firmy tvoria z trhovej kapitalizácie akciového trhu v USA, objem hotovosti, ocenenie a čisté ziskové marže. Poďme sa teda pozrieť na porovnanie

Dnes tvorí trhová kapitalizácia firiem Magnificent 7 (Apple, Microsoft, Nvidia, Alphabet, Amazon, Meta, Tesla) 31,1 % z hodnoty akciového thru, v roku 2000 tvorili najväčšie firmy 19 %. Dnes majú tieto firmy 4,2 % zo svojej trhovej kapitalizácii vo forme hotovosti, v minulosti to bolo 1,7 %. Aktuálne forwardové ocenenie podľa P/E je na úrovni 23,9 násobku očakávaných ziskov, v minulosti to bol 52 násobok. Dnešné čisté marže tejto skupiny sú 28 %, v minulosti to bolo 16 %. Čísla teda ukazujú, že že z tohto pohľadu je situácia výrazne odlišná. Dnešné spoločnosti sú teda dokonca ešte o niečo väčšie, avšak majú násobne viac hotovosti, sú o viac ako polovicu lacnejšie a majú tiež výrazne vyššiu maržu. Okrem toho majú veľmi silné ekosystémy služieb, do ktorých svojich používateľov uzatvárajú, ťažia zo sieťových efektov a investujú ročne stovky miliárd USD do výskumu, vývoja a infraštruktúry, čo by im malo oproti konkurencii dávať ďalšiu konkurenčnú výhodu.

Zdroj: VisualCapitalist