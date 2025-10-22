Tieto akcie vystrašili investorov pred tohtoročným Halloweenom🎃 — Trhoví porazení roku 2025

Zatiaľ čo niektorí giganti ako Rheinmetall a Nvidia naďalej ohurujú investorov, iné firmy čelia skutočnej burzovej nočnej more. Pozreli sme sa na to, ktoré akcie sa tento rok zmenili na finančné sklamanie — a ktoré spoločnosti v roku 2025 skutočne vydesili investorov v USA, Európe, Číne a Japonsku.
AI poháňaný index S&P 500: Kto víťazí a kto zaostáva?
Vlajkový americký akciový index S&P 500 si tento rok už pripísal takmer 15 %. Na prvý pohľad to vyzerá, že býčí trh je v plnom prúde. Pri podrobnejšom pohľade sa však ukazuje oveľa rozdelený obraz — niektoré akcie vzrástli o viac než 100 %, zatiaľ čo iné stratili polovicu svojej hodnoty.
Medzi najväčších víťazov tohto roka patria spoločnosti v sektoroch:
-
polovodičov a pamäťových čipov,
-
obranných technológií a AI infraštruktúry.
Na opačnej strane zaznamenali prudké poklesy najmä maloobchodné a konzultačné firmy, ktoré zasiahli vysoké náklady, clá a slabnúci spotrebiteľský dopyt.
Spotrebitelia unavení infláciou
Medzi najvýraznejšie porazené americké firmy patria Deckers Outdoor a Lululemon, ktorých akcie od začiatku roka klesli o viac než 50 %.
Prečo? Hoci malá časť Američanov sa má lepšie než kedykoľvek predtým, priemerný spotrebiteľ je vyčerpaný vysokými cenami a klesajúcimi reálnymi príjmami. Výsledkom je slabnúca spotreba a presun investorov od značiek zameraných na retail.
Ďalší tlak vytvárajú riziká spojené s clami, ktoré dopadajú na spoločnosti dovážajúce tovar mimo USA. Dokonca aj ikonické značky, ktoré kedysi ťažili z masovej dostupnosti, teraz strácajú svoju konkurenčnú výhodu.
Umelá inteligencia – požehnanie pre niektorých, kliatba pre iných
Umelá inteligencia sa stala novým motorom rastu na Wall Street — ale nie každá firma s ňou vie narábať. Medzi sklamania patrí EPAM Systems a Salesforce, ktoré nesplnili očakávania a teraz blednú vedľa konkurencie, ktorá profituje z rekordných investícií do AI infraštruktúry.
Trh vstúpil do fázy „víťaz berie všetko“ — kde lídri dominujú a tí, ktorí zaostávajú, rýchlo miznú.
Európska horská dráha: Kto víťazí a kto vypadáva z trate?
V porovnaní s Wall Street pôsobí Európa v roku 2025 ako skutočná horská dráha. Zatiaľ čo USA si užívajú stabilný rast, starý kontinent je rozdelený medzi spektakulárnych víťazov a bolestivých porazených.
Medzi víťazmi sú:
-
Rheinmetall – nemecký obranný líder,
-
Rolls-Royce – britský symbol technickej precíznosti,
-
Orlen – poľský energetický gigant, ktorý mnohých prekvapil výkonom medzi európskou špičkou.
Ale porazených je nemenej. Napríklad SIG Group, švajčiarsky výrobca obalov. V takomto prostredí pôsobia aj oslabení nemeckí automobilky ako relatívni víťazi.
Dánsko pod tlakom: Od eufórie k sklamaniu
Najväčší šok roka prichádza z Kodane. Ešte nedávno boli dánske firmy miláčikmi trhov — dnes patria medzi najhoršie výkonné akcie v Európe.
Novo Nordisk – Z vrcholu rovno do turbulencie
Líder v oblasti GLP-1 liekov zaznamenal pokles akcií o 40 %, keďže investori sa obávajú:
-
cenovej vojny na americkom trhu s obezitou a cukrovkou,
-
nových ciel ohrozujúcich konkurencieschopnosť.
Šokujúci obrat pre firmu, ktorá bola ešte nedávno oslavovaná ako európska hviezda.
Pandora – Šperky strácajú lesk
Svetoznámy výrobca šperkov čelí prudkému rastu výrobných nákladov v dôsledku drahších drahých kovov. Akcie klesli o viac než 35 %.
Orsted – Vietor sa obrátil
Dánsky lídri v obnoviteľných zdrojoch zaznamenali podobný pokles. Kvôli vysokým nákladom museli odstúpiť od projektov veterných fariem pri východnom pobreží USA. S návratom fosílnych palív – podporeným administratívou Donalda Trumpa – sa nálada vo veternom sektore zhoršuje. Európa môže byť ďalšia.
Coloplast – Chirurgická presnosť, no klesajúce zisky
Výrobca zdravotníckych pomôcok stratil vyše 25 % trhovej hodnoty. Zo 36 najhoršie výkonných európskych akcií sú štyri dánske — takmer historicky nevydarený rok pre malú ekonomiku.
Veľkí hráči, veľké problémy
Nejde len o Škandináviu. Naprieč Európou sklamávajú aj veľké mená:
-
WPP – britský reklamný gigant, -55 % v dôsledku slabej dopytu a rastúcich nákladov.
-
Puma – stráca pozície voči Adidasu a zažíva ďalší neuspokojivý rok.
Obchodné napätie a clá výzvy len prehlbujú — a trpezlivosť investorov slabne.
Európa na križovatke
Rok 2025 dokazuje jedno: európske trhy neznášajú stagnáciu. Obranné a energetické firmy prosperujú vďaka geopolitickej neistote, zatiaľ čo luxus, móda a marketing zápasia s nákladmi, clami a klesajúcimi maržami.
Aj tie najstabilnejšie firmy sa môžu ocitnúť na šikmej ploche. Na európskej horskej dráhe — ako aj na trhoch — prežijú len tí, ktorí si udržia rovnováhu.
JD.com prehráva bitku s Alibabou
Napriek pokračujúcemu riziku obchodnej vojny s USA zaznamenal čínsky Hang Seng Index do 22. októbra nárast o viac než 31 % — jeden z najlepších výkonov v Ázii.
Hlavné faktory:
-
silné rozvahy firiem,
-
vlna technologických inovácií,
-
zrelší domáci kapitálový trh zameraný na hodnotu pre akcionárov.
Nie všetci však z toho profitovali. Pre JD.com a Meituan bol rok 2025 katastrofálny — ich akcie klesli o 36 %, resp. 4 %. Prečo? Pretože Alibaba je späť — a vo veľkom.
Alibaba znovu preberá kontrolu
Po niekoľkých tichších rokoch sa Alibaba vrátila do útočného režimu a masívne investuje do AI a nových služieb, aby získala späť používateľov od JD.com a Meituanu.
V posledných mesiacoch Alibaba:
-
zaviedla AI funkcie v aplikácii Amap (čínska verzia Google Maps),
-
spustila nové odporúčania reštaurácií a hotelov,
-
ponúkla zľavové a dotačné programy pre používateľov.
Výsledok? Viac než 40 miliónov používateľov za jediný deň — priamy zásah do dominancie Meituanu v lokálnych službách. Verdikt trhu bol jasný: Alibaba znovu preberá vedenie, konkurencia stráca dych.
Cenová vojna ničí marže
Zatiaľ čo Alibaba zrýchľuje, JD.com a Meituan uviazli v nákladnej cenovej vojne — ponúkajú nekonečné kupóny, bezplatné doručenie a akcie, aby si udržali používateľov.
Tržby síce rastú, no marže sa znižujú.
Meituan míňa čoraz viac na udržanie svojej základne v oblasti doručovacích a lokálnych služieb.
JD.com zas zaťažujú vysoké náklady na logistiku a marketing.
Ich kvartálne výsledky hovoria jasne:
-
Tržby rastú,
-
Zisky klesajú,
-
Prevádzková efektivita oslabuje.
Medzitým trh prestáva veriť, že JD.com dokáže dobehnúť Alibabu v oblasti AI — niečo, čo sa ešte donedávna zdalo reálne.
Prečo víťazí Alibaba
Kľúčom je rozsah a diverzifikácia. Alibaba disponuje silnou súvahou, obrovskými hotovostnými rezervami a viacerými zdrojmi príjmov: Tmall, Taobao, AliCloud, Lazada, Amap a ďalšie. To jej umožňuje financovať nové projekty aj vtedy, keď prinášajú krátkodobé straty — zisky z iných segmentov ich vyrovnávajú.
Naopak, JD.com a Meituan sú omnoho jednostrannejšie a chýba im taká flexibilita.
Okrem toho je Alibaba považovaná za jedného z hlavných lídrov čínskej AI.
Trhy odmeňujú útok, nie obranu
V rýchlo sa meniacej čínskej ekonomike rozhoduje tempo a príbeh. Investori podporujú firmy, ktoré udávajú smer — nie tie, ktoré len reagujú.
Po reštrukturalizácii a obnove imidžu je Alibaba opäť vnímaná ako vizionársky líder.
JD.com a Meituan medzitým pôsobia čoraz defenzívnejšie — sústredia sa viac na prežitie než na inovácie. Finančné trhy však odmeňujú odvahu a kapitál. V ére AI prežijú len tí, ktorí dokážu spojiť oboje.
Tiene čínskej rally
Za pôsobivým výkonom trhu sa skrývajú hlbšie problémy čínskeho e-commerce sektora:
-
slabé spotrebiteľské výdavky po pandémii,
-
opatrnosť domácností,
-
prísnejšia regulácia technologických firiem zo strany vlády.
V takomto prostredí investori hľadajú jasnú strategickú výhodu. Alibaba dokázala zmeniť naratív vo svoj prospech — JD.com a Meituan nie. Čínsky trh vstupuje do pomalšej, selektívnej fázy rastu, kde si pozornosť získajú len inovatívne a finančne silné spoločnosti.
Vďaka novej energii a strategickej agresivite zostáva Alibaba v centre diania. Ak však rast trhu pretrvá, len ťažko si predstaviť, že JD.com a Meituan zostanú navždy bokom. Ich príbeh sa ešte nekončí — a v Číne majú aj porazení šancu na návrat.
Japonsko: Automobilky a giganti s korením pod tlakom
Index Nikkei 225 má za sebou silný rok — od 1. januára do 22. októbra vzrástol o viac než 25 %.
Rast bol podporený oslabením jenu, ktoré pomohlo exportérom, a optimizmom okolo fiškálnych stimulov, ktoré presadzuje nová premiérka Sanae Takaichi.
Napriek priaznivému prostrediu sa však všetkým firmám nepodarilo využiť túto vlnu. Niektoré výrazne zaostávajú.
Problémy automobilového priemyslu
Najvýraznejšia slabosť sa ukazuje v prípade Hino Motors, dcérskej spoločnosti Toyoty zameranej na výrobu nákladných vozidiel. Firma čelí silnej konkurencii z Číny a cyklickým tlakom, preto plánuje fúziu s Mitsubishi Motors, ktoré má väzby na nemecký Daimler Truck, aby prežila turbulentné obdobie.
Do roku 2026 by mala Hino uvádzať vozidlá pod novou značkou Archion, no zatiaľ investori zostávajú skeptickí.
Slabý jen totiž nedokáže plne vykompenzovať riziká ciel, ktoré zaťažujú japonský automobilový sektor:
-
Nissan a Mitsubishi klesli o viac než 20 %,
-
zatiaľ čo Toyota si pripísala 3 % tento rok a 20 % medziročne.
Jasný signál: aj globálni giganti nedokážu uniknúť tlaku protekcionizmu a rastúcich nákladov.
Kikkoman: Keď sójová omáčka stráca chuť pre investorov
Mimo automobilového sektora čelí problémom aj Kikkoman — svetový líder v oblasti sójových omáčok a ázijských dochucovadiel. Jeho akcie tento rok klesli o 25 %, keďže rastú obavy o spomalenie expanzie.
Čo stojí za poklesom?
-
Spomalenie rastu – obavy, že boom v Severnej Amerike a Európe dosiahol svoj vrchol,
-
Tlak na náklady – nová továreň v USA zvýšila fixné náklady a znížila ziskovosť,
-
Slabší veľkoobchodný dopyt – ázijské reštauračné reťazce sú veľmi citlivé na hospodárske spomalenie.
Kikkoman zostáva silnou globálnou značkou, no trh už započítava pomalší rast ziskov a nižšiu kapitálovú efektivitu v nasledujúcich rokoch.
Rastúca opatrnosť investorov
Očakáva sa, že rast ziskov Kikkoman sa do roku 2027 spomalí na približne 1 % ročne, oproti predchádzajúcim odhadom 3 %.
Návratnosť vlastného kapitálu by mala klesnúť z 12 % na približne 11 %, pričom negatívne hodnotenie od JP Morgan z mája ďalej oslabilo sentiment investorov.
Pre spoločnosť, ktorá získava 40 % svojich ziskov z veľkoobchodných operácií, by mohol byť akýkoľvek globálny pokles veľmi bolestivý. Reštauračný sektor čelí vyšším nákladom, zatiaľ čo spotrebitelia zostávajú „unavení z inflácie“.
Pri cene zhruba 20-násobku ziskov sa valuácia Kikkomanu stále nezdá lacná — čo vysvetľuje rastúcu opatrnosť investorov.
Napriek pôsobivému výkonu indexu Nikkei 225 sa japonský trh stáva selektívnejším: exportéri naďalej profitujú z oslabeného jenu, no automobilky a výrobcovia potravín vstupujú do fázy pomalšieho rastu a tesnejších marží.
