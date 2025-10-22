Google Quantum Echoes – prelom v kvantovom počítaní

- Algoritmus Quantum Echoes od Googlu, bežiaci na čipe Willow, dosiahol 13 000-násobnú výhodu oproti najrýchlejšiemu superpočítaču na svete – výpočet, ktorý by trval 3,2 roka, zvládol za niečo vyše dve hodiny.
- Význam tohto prelomu spočíva v možnosti overiť výsledky prostredníctvom reálnych kvantových experimentov, čo otvára cestu ku komerčnému využitiu v priebehu piatich rokov (napríklad vo vývoji liekov alebo materiálovom výskume).
- Oznámenie malo len mierny vplyv na akcie (krátkodobý nárast o 1,5 %), no Alphabet zostáva silnou dlhodobou stávkou na kvantové technológie s pomerom P/E na úrovni 26, pričom potenciálne ohrozuje menších konkurentov ako Rigetti Computing.
Google dnes oznámil prelomový algoritmus s názvom Quantum Echoes, ktorého výsledky boli publikované v časopise Nature. Algoritmus bežal na kvantovom čipe Willow a preukázal 13 000-násobnú výpočtovú výhodu oproti najrýchlejšiemu superpočítaču na svete. Výpočty, ktoré by superpočítaču Frontier trvali 3,2 roka, vykonal Willow za niečo vyše dve hodiny.
Čím je tento prelom výnimočný?
Na rozdiel od predchádzajúcich demonštrácií tzv. „kvantovej výhody“ ponúka Quantum Echoes možnosť overiť výsledky priamym porovnaním s reálnymi kvantovými experimentmi. To je kľúčový krok smerom k praktickému využitiu kvantových technológií.
Možné využitia
Podľa Hartmuta Nevena, vedúceho Google Quantum AI, by technológia mohla nájsť komerčné využitie v priebehu nasledujúcich piatich rokov v oblastiach ako:
-
vývoj liekov a modelovanie molekulárnych štruktúr
-
materiálový výskum (napr. lepšie batérie pre elektromobily)
-
NMR spektroskopia v chémii a biológii
Dopad na akcie spoločnosti
Predchádzajúce oznámenie čipu Willow (december 2024) zvýšilo akcie spoločnosti Alphabet o 5–7 %, čo prinieslo viac ako 100 miliárd USD do jej trhovej kapitalizácie. Aktuálne sa GOOGL obchoduje na úrovni približne 250–255 USD – čo predstavuje 52 % nárast medziročne a 33 % od začiatku roka 2025.
Pre dlhodobých investorov zostáva Alphabet jednou z najatraktívnejších možností na získanie expozície voči kvantovému sektoru, keďže spája prelomové technologické výsledky so silnou finančnou pozíciou a relatívne priaznivým ocenením (P/E: 26).
Akcie spoločnosti po oznámení krátkodobo posilnili približne o 1,5 %, no neskôr opäť pokračovali v poklese. Za zmienku stojí aj vývoj akcií inej kvantovej spoločnosti – Rigetti Computing. Jej akcie v septembri prudko stúpli, no od polovice októbra začali strácať hodnotu. Alphabet so svojím produktom predstavuje potenciálne výraznú hrozbu pre Rigetti, najmä vzhľadom na svoju investičnú silu. Zdroj: xStation5
