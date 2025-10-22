Dennie zhrnutie – Korekcia na Wall Street pre americké exportné obmedzenia voči Číne a slabšie výsledky firiem

- Dennie zhrnutie
- Futures na americké akciové indexy prechádzajú výraznou korekciou pre rastúcu neistotu týkajúcu sa finančných výsledkov veľkých technologických spoločností. US100 stráca až 1,4 % a US500 klesá o viac než 0,8 %.
- Poklesy sú spojené aj so správou, že administratíva Donalda Trumpa údajne plánuje zaviesť exportné obmedzenia na produkty obsahujúce softvér vyrobený v USA určené na vývoz do Číny.
- Predseda Snemovne reprezentantov naznačil, že rýchla dohoda o rozpočtovom návrhu sa momentálne vzďaľuje.
- Akcie Netflixu dnes klesajú o takmer 10 % pre slabý čistý výsledok spôsobený daňovým sporom v Brazílii. Negatívny sentiment ďalej podporila aj spoločnosť Texas Instruments, ktorá signalizovala oslabujúci dopyt po polovodičoch. Jej akcie klesajú takmer o 7 %.
- Akcie Tesly dnes klesajú o viac než 1 % pred zverejnením finančných výsledkov po uzavretí obchodovania. Očakáva sa rekordné štvrťročne, no následne aj spomalenie rastu v dôsledku ukončenia dotácií na nákup elektromobilov a nižšieho prínosu z predaja emisných povoleniek.
- Akcie Beyond Meat zaznamenali na otvorení rast takmer o 100 % vďaka zaradeniu do novovytvoreného ETF fondu zameraného na tzv. „meme“ akcie. Hoci všetky denné zisky medzičasom zmizli, akcie za posledných päť obchodných dní vzrástli takmer o 400 %.
- EURUSD rastie nad úroveň 1,1600 v dôsledku poklesu výnosov z amerických dlhopisov pod 4 %.
- Bitcoin klesá o 2 % a smeruje k úrovni 108 tisíc dolárov.
- Zlato pokračuje v prudkom prepade, pridáva ďalšie 2 % k včerajšiemu výpredaju a blíži sa k úrovni 4000 USD.
- Ropa rastie o viac než 2 % a blíži sa k úrovni 59 USD za barel. Dôvodom je možná dohoda medzi Indiou a USA o zastavení nákupov ruskej ropy zo strany Indie.
- Trump odkladá stretnutie s Putinom po tom, čo Rusko odmietlo možnosť okamžitého prímeria s Ukrajinou. Ukrajina pokračuje v útokoch na ruskom území, no rafinérske kapacity Ruska sa začínajú zotavovať.
- GBP bola počas väčšiny dňa najslabšou menou skupiny G10 po zverejnení slabších než očakávaných údajov o inflácii vo Veľkej Británii. Inflácia dosiahla 3,8 % medziročne oproti očakávaným 4,0 %, čo zvyšuje pravdepodobnosť zníženia úrokových sadzieb v novembri.
- Google dosiahol prelom v oblasti kvantového počítania vďaka čipu „Willow“, ktorý prekonal klasické superpočítače.
- OpenAI spustila Atlas – webový prehliadač založený na umelej inteligencii.
