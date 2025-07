Je Tesla stále technologickou firmou alebo už iba automobilkou? Očakávania výsledkov za 2Q 2025

Tesla naďalej vyvoláva silné reakcie – niektorí ju považujú za lídra technologickej a AI revolúcie, iní za „obyčajného“ výrobcu automobilov s nadhodnotenou valuáciou. Dnešné kvartálne výsledky za 2Q 2025 by mohli napovedať, kam Tesla skutočne patrí. Po rekordných dodávkach vo 4Q 2024 a sklamaní v 1Q 2025 trh pozorne sleduje, či firma dokáže obnoviť rast, alebo definitívne ustupuje čínskej konkurencii a stráca miesto v skupine „Magnificent Seven“ medzi poprednými americkými technologickými titulmi.

Očakávané výsledky za 2Q 2025

Tržby a ziskovosť: Trh očakáva tržby na úrovni približne 22,6 mld. USD, čo by znamenalo medziročný pokles o cca 11 %, no mierne zlepšenie oproti predchádzajúcemu štvrťroku. Očakáva sa hrubá marža okolo 16,5 % a prevádzkový zisk 1,2 mld. USD – podobne ako v 1Q 2025.

Zisk na akciu (EPS): Konsenzus Bloomberg predpokladá upravený EPS vo výške 0,42 USD, čo je o približne 18 % menej ako pred rokom.

Voľný cash flow (FCF) a kapitálové výdavky (CAPEX): Trh očakáva FCF na úrovni 760 mil. USD a kapitálové výdavky presahujúce 2,4 mld. USD.

Dodávky a produkcia: Po už skôr oznámenom medziročnom poklese dodávok o 13 % (384 000 vozidiel) budú analytici sledovať, či si Tesla udrží celoročný cieľ 1,65 mil. vozidiel.





Hoci sa v porovnaní s 1Q 2025 očakáva zlepšenie, nemusí to stačiť na úplné obnovenie dôvery investorov. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB



Očakávania zisku na akciu (EPS) za 2. kvartál boli už dlhší čas konzistentne znižované. Vzhľadom na takéto zmeny často rast cien akcií nie je opodstatnený fundamentmi, ale vychádza len z nádeje na budúce zmeny. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Aké otázky trápia investorov?

Investori sa v súčasnosti zameriavajú najmä na otázky týkajúce sa budúcich projektov, ktoré Teslu stále profilujú ako technologickú spoločnosť, nie len ako výrobcu áut. Medzi najčastejšie kladené otázky patrí tempo rozšírenia robotaxi mimo Austin, časový plán uvedenia „lacnejšieho“ modelu, dátum spustenia plne autonómnej verzie FSD, komercializácia humanoidného robota Optimus a konkrétne regulačné prekážky pre prevádzku bez vodiča. Na zakladateľa spoločnosti Elona Muska sa zvyšuje tlak – po jeho návrate zo spolupráce s aktuálnou vládnou administratívou – aby predstavil konkrétne míľniky, ktoré firma v blízkej budúcnosti dosiahne, namiesto ďalších sľubov v čase zhoršujúcich sa výsledkov. Hoci je valuácia technologických firiem často založená na výhľade, Tesla čoraz viac sklamáva v dodávke reálnych produktov.

Ozvena sklamania po 1Q 2025

V prvom kvartáli došlo k medziročnému poklesu tržieb o 9 % a prevádzková marža klesla na len 2,1 %. Dodávky áut sa prepadli takmer o 14 %, čo ostro kontrastovalo s rekordným záverom roka 2024 a ukázalo, že efekt zníženia cien má svoje limity. Tesla navyše v tom čase neposkytla žiadny konkrétny výhľad na rok 2025, čo zvýšilo neistotu na trhu.

Robotaxi a autonómia – sľub alebo skutočný motor rastu?

Pilotná flotila robotaxi funguje v Austine od júna, no každá jazda si stále vyžaduje prítomnosť bezpečnostného operátora. Musk oznámil, že služba sa v priebehu „mesiaca alebo dvoch“ rozšíri do Kalifornie a Arizony, pričom do konca roka 2026 by sa na cestách mali objaviť stovky tisíc autonómnych vozidiel. Medzitým spoločnosť Waymo už dnes poskytuje plne autonómne jazdy v Los Angeles, Phoenixe, San Franciscu a ďalších mestách, čo naznačuje, že Tesla už nie je jediným priekopníkom v tejto technológii. Odlišný prístup konkurencie preto naznačuje, že Tesla sa v najbližších rokoch nemusí stať lídrom tohto segmentu – čím sa spochybňuje aj oprávnenosť jej extrémne vysokej valuácie.

Konkurenčný tlak a regulačné riziká

V Číne klesol podiel Tesly na trhu s elektromobilmi (NEV) pod 5 %, zatiaľ čo spoločnosť BYD ovláda takmer tretinu trhu. V USA predal General Motors v 2Q jedno elektrické vozidlo na každé tri Tesly, čím dosiahol 15 % podiel na EV trhu – ešte pred štyrmi rokmi držala Tesla až 80 %. Navyše v septembri vyprší federálna daňová úľava vo výške približne 7 500 USD na vozidlo, ktorá bola kľúčovým stimulom dopytu. Súčasne končí aj program penalizujúci výrobcov spaľovacích motorov, čo Tesle zníži príjmy z obchodovania s emisnými kreditmi.

Obnoví návrat Elona Muska lesk spoločnosti?

Elon Musk je opäť viac zapojený do každodenného riadenia firmy, no jeho rastúca politická angažovanosť a vedľajšie projekty (xAI, SpaceX, platforma X) odvádzajú pozornosť. Čoraz jasnejšie sa ukazuje, že cena akcií Tesly silno reaguje nie na fundamenty, ale skôr na najnovšie sľuby CEO týkajúce sa robotaxi alebo humanoidných robotov. Podľa spoločnosti DataTrek až 95 % trhovej hodnoty Tesly dnes vychádza z viery v budúce inovácie, nie zo súčasných cash flow.

Valuácia vs. prevádzková realita

Tesla sa momentálne obchoduje pri EV/EBITDA násobku približne 80–90x, teda približne desaťnásobne viac než priemer v odvetví. Pomer ceny k zisku (P/E) sa nedávno vyšplhal na extrémnych 160–180x, zatiaľ čo Toyota či BYD sa obchodujú za výrazne nižšie násobky – pričom ponúkajú vyšší rastový objem alebo stabilnejšie marže. Pri takto napätých ukazovateľoch môže aj kozmetické zhoršenie výsledkov spôsobiť prudkú korekciu valuácie.

Zostane Tesla v skupine „Magnificent Seven“?

Od začiatku roka 2025 je Tesla jedinou spoločnosťou z elitnej skupiny Mag7, ktorá prispela negatívne k výnosnosti indexu. Jej trhová kapitalizácia klesla pod 8 % celkovej hodnoty skupiny. Ak aj dnešné výsledky sklamú a Musk nepredstaví dôveryhodný plán na komercializáciu AI projektov, Tesla môže uvoľniť miesto spoločnosti s predvídateľnejším fundamentom. Alternatívne sa Mag7 môže zúžiť na „Mag6“ vzhľadom na chýbajúcu podporu Muska zo strany aktuálnej administratívy.

Čo si o spoločnosti myslí trh?

V poslednom období kľúčoví analytici opakovane znížili cieľové ceny akcií Tesly. Napríklad Goldman Sachs aktuálne stanovuje cieľovú cenu na 285 USD, oproti predchádzajúcim 390 USD.





12-mesačný cenový cieľ pre spoločnosť, založený na všetkých dostupných odporúčaniach, sa nachádza tesne pod hranicou 300 USD za akciu. Avšak pri porovnávacej valuácii – najmä v kontexte iných výrobcov áut – by cieľová cena mohla byť až trojnásobne nižšia než aktuálna trhová cena. Zdroj: Bloomberg Finance LP

Zhrnutie

V priebehu niekoľkých hodín sa ukáže, či Tesla dokáže potvrdiť svoju pozíciu lídra technologickej revolúcie, alebo sa skutočne mení na „obyčajného“ výrobcu elektromobilov s nadhodnotenou valuáciou. Bez prielomu v ziskovosti a bez škálovania robotaxi služieb môžu výsledky za 2Q len prehlbovať rozpor medzi naratívom spoločnosti a jej finančnou realitou. Samozrejme, treba pripomenúť, že Elon Musk patrí medzi najväčších vizionárov 21. storočia – firmu teda nemožno definitívne odpísať. Napriek tomu vyzerajú fundamenty a realita čoraz pochmúrnejšie a iba rázny krok zo strany CEO alebo výrazné pozitívne prekvapenie v číslach môže vývoj spoločnosti zvrátiť.





Cena akcií sa v súčasnosti pohybuje blízko dôležitej úrovne rezistencie, ktorá súvisí s klesajúcou trendovou líniou. Treba si všimnúť, že po odraze v apríli sa rastový trend ukončil koncom mája. V súčasnosti pozorujeme tvorbu nižších maxím, hoci zároveň nevznikajú nové nižšie minimá. Na grafe možno identifikovať dve formácie trojuholníka – jednu menšiu a jednu väčšiu. Teoreticky by prielom nadol z menšej formácie mohol stiahnuť akcie k otestovaniu spodnej hranice väčšej formácie, okolo 200 USD za akciu. Na druhej strane, prielom nahor by mohol odštartovať nový rastový trend, avšak vyžadoval by si silné vyhlásenie Elona Muska o budúcnosti firmy. Kľúčová rezistencia sa aktuálne nachádza okolo úrovne 360 USD. Zdroj: xStation5

