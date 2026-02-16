Keď sa AI stáva rizikom

Ešte nedávno bola umelá inteligencia symbolom takmer neobmedzeného rastu. Spoločnosti spojené s AI prekonávali rekordy v ocenení a prevládal naratív, že táto technológia sa stane univerzálnym motorom ziskov takmer vo všetkých odvetviach ekonomiky. Dnes sa nálada zjavne zmenila. Namiesto nadšenia sa čoraz častejšie objavuje otázka, ktoré spoločnosti môžu na revolúcii AI stratiť a ktoré z nej budú profitovať. Každá neistota, každý náznak pochybností spôsobuje, že trh pripomína mínové pole, kde môže byť každý krok rizikový. Trhy už nesmerujú kapitál plošne, ale selektívne a oddeľujú potenciálnych víťazov od tých, ktorí nemusia technologickú transformáciu prežiť.
Zmena sentimentu je obzvlášť viditeľná v technologickom sektore. Spoločnosti, ktoré ešte nedávno patrili medzi hlavných príjemcov kapitálových prítokov, dnes čelia prudkej korekcii ocenení. Objavujú sa pochybnosti, či obrovské investície do vývoja AI prinesú reálne a rýchle výnosy. V dôsledku toho sa indexy s vysokým podielom technologických firiem dostali pod tlak a volatilita na trhoch výrazne vzrástla.
Neistota panuje aj v otázke, ako rýchlo sa základné modely AI stanú široko dostupnými a lacnými. Ak sa tak stane, konkurenčná výhoda založená výlučne na technológii sa môže ukázať ako krátkodobá. Rozhodujúce budú unikátne dáta, rozsah činností, značka a schopnosť integrovať AI do existujúcich procesov. Obavy sa už neobmedzujú len na technologický sektor. Analyzuje sa náchylnosť na automatizáciu vo finančných službách, poradenstve, práve, realitách a logistike. Ak bude AI schopná vykonávať niektoré úlohy rýchlejšie a lacnejšie ako ľudia, marže tradičných podnikov sa môžu dostať pod tlak, čo môže vyvolať širší výpredaj a zvýšenú opatrnosť na trhu.
V súčasnom prostredí prevláda pravidlo „v prípade pochybností predaj“. Kapitál smeruje do odvetví odolných voči automatizácii alebo do tých, ktoré priamo profitujú z rastúceho dopytu po nástrojoch a službách súvisiacich s AI. Finančné trhy vstupujú do fázy, keď umelá inteligencia už nie je len prísľubom rastu, ale stáva sa rizikovým faktorom pre ocenenia. Ide o prirodzenú fázu dozrievania každej prelomovej technológie: po eufórii prichádza obdobie overovania. To znamená väčšiu selektivitu, hlbšiu analýzu obchodných modelov a opatrnejší prístup k oceneniam.
Revolúcia AI sa nespomaľuje, no trhy ju už nevnímajú čiernobielo. Namiesto scenára „win-win“ sa prehlbuje rozdiel medzi tými, ktorí sa technológii úspešne prispôsobia, a tými, ktorí sa môžu stať jej obeťou. Neistota znamená, že akciové trhy dnes pripomínajú pole presných, nervóznych výstrelov skôr než jednosmernú rastovú rally a každý krok investorov môže rozhodnúť o budúcej hodnote spoločností.
